VfL Bochum: Das ist der gesuchte Linksverteidiger

Der VfL Bochum ist kurz davor, zwei weitere Spieler zu verpflichten. Mit einem Vollzug ist in der kommenden Woche zu rechnen.

Mit Mittelfeldspieler Patrick Osterhage (BVB II), Angreifer Christopher Antwi-Adjei (SC Paderborn), Torwart Michael Esser (Hannover 96), Mittelfeldmann Eduard Löwen (Hertha BSC) und Offensivallrounder Takuma Asano (zuletzt Partizan Belgrad) hat der VfL bereits fünf externe Zugänge verpflichtet.

Nummer sechs und sieben stehen kurz vor der Unterschrift. Zum einen wird Elvis Rexhbecaj zum VfL wechseln. Der Mittelfeld-Allrounder kommt vom VfL Wolfsburg und wird für eine Saison ausgeliehen. Anschließend hat der 23-Jährige noch bis zum 30. Juni 2023 einen Vertrag in Wolfsburg. In der letzten Spielzeit war Rexhbecaj an den 1. FC Köln ausgeliehen. Rexhbecaj war beim Test der Wolfsburger gegen Atletico Madrid schon nicht mehr im Kader der Wölfe.

Der Linksverteidiger war bisher nicht bekannt, doch das hat sich am Samstag geändert. Denn der neue Mann war bereits beim VfL-Test gegen den FC Utrecht (0:2) mit seiner Frau im Stadion. Wie RevierSport weiß, wird Konstantinos Stafylidis zum VfL wechseln. Der 27-Jährige steht bei der TSG Hoffenheim noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag, kam zuletzt aber nur selten zum Zug.

Auch Bochums Mitaufsteiger Greuther Fürth soll an dem Griechen interessiert gewesen sein, aber der VfL hat das Rennen gemacht. In der letzten Saison kam er für die TSG gar nicht zum Einsatz, da ihn mehrere Blessuren stoppten. Eine Schienbeinverletzung und eine Schulterblessur musste Stafylidis überstehen, er fiel in der Summe fast 300 Tage aus.

Nun will er den Neustart in Bochum. Bisher kann er 60 Bundesligaspiele für Hoffenheim, Bayer Leverkusen und den FC Augsburg vorweisen. Und nach einem Jahr voller Rückschläge sollen nun beim VfL Bochum weitere hinzukommen. mit gp