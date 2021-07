Wechsel-Wunsch: Ex-BVB-Talent will nur noch weg aus Vigo

Emre Mor, einstige Talent-Hoffnung von Borussia Dortmund, kommt in seiner Laufbahn bislang nicht in Schwung. Nun will der Türke einen Neuanfang wagen.

In seiner Zeit bei Borussia Dortmund hatte das einstige Top-Talent Emre Mor einen schweren Stand. Als der damalige Youngster 2017 seine Zelte nach einem erfolglosen Jahr bei den Westfalen abbrach, wollte Mor beim spanischen Erstligisten Celta Vigo einen neuen Anlauf nehmen. Doch auch hier fasste der dribbelstarke Offensivmann nie richtig Fuß. Zwei Ausleihen weisen nach, dass Mor in Vigo nicht richtig ankam. Zunächst ging es für den Türken in die Heimat zu Galatasaray Istanbul, wo er nur zehn Mal zum Einsatz kam. Anschließend suchte der aktuell 24-Jährige sein Glück beim griechischen Top-Klub Olympiakos Piräus. Auch hier konnte sich Mor nicht durchsetzen. Nach dem letzten zurückliegenden Leih-Geschäft in Piräus, welches im Sommer 2020 endete, kam Mor bei den Spaniern insgesamt 13 Mal zum Einsatz. Eigentlich ist der Vertrag des hochveranlagten Außenstürmers in Vigo noch bis zum 30. Juni 2022 gültig. Doch beim Vertreter der spanischen 'La Liga' sucht man laut der 'Bild' offenbar derzeit nach einem neuen Abnehmer für Mor. Mor stellt wichtige Weichen Der 15-fache türkische Nationalspieler ist seit April 2021 durch eine Schambeinentzündung außer Gefecht gesetzt. Für die Verhältnisse des Klubs verdient Mor trotz seiner Verletzung zu viel (500.000 Euro), um weiter unter Vertrag zu bleiben. Immerhin möchte der Verein sein Budget für einsatzbereite Spieler verwenden. Damit der Linksfuß möglichst schnell bei einem anderen Klub unterkommt, hat sich der quirlige Angreifer einen prominenten Berater zugelegt. Bei Mino Raiola habe er unterschrieben, „um bei einem anderen Verein neu anzufangen“. Der populäre Raiola berät unter anderem Welt-Stars wie Dortmunds Erling Haaland oder Marco Verratti (Paris St. Germain). „Jetzt habe ich wahrscheinlich einen der besten Manager der Welt, und wir arbeiten daran, mich dahin zu bringen, wo ich Teil eines schönen Projekts sein kann“, kommunizierte Mor jüngst.

