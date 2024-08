Der FC Schalke 04 hat mit die reisefreudigsten Fans in Deutschland. Auch für das DFB-Pokalspiel beim VfR Aalen hat der S04 eine hohe Zahl an Tickets abgesetzt.

Am Samstag tritt der FC Schalke 04 in der ersten Runde des DFB-Pokals (15.30 Uhr, RS-Liveticker) beim VfR Aalen an. Die Centus-Arena ist mit 14.500 Zuschauern wohl ausverkauft. Aalen teilte mit, dass die Tageskassen nicht mehr geöffnet werden. Die letzten Rückläufer wurden in dieser Woche an den Fan gebracht.

Aber wie viele Fans halten es mit dem Gast aus Gelsenkirchen? Mit 16.000 Anhängern, die die Königsblauen zum ersten Auswärtsspiel begleitet haben, haben die reisefreudigen Schalke-Fans auch in dieser Saison bereits wieder eine Duftmarke gesetzt.

Aber das Spiel beim FCN war nicht nur die Premiere in fremden Gefilden für diese Saison. Es war auch das immergrüne Duell der auf ewig durch die Fanfreundschaft miteinander verbundenen Traditionsvereine.

Die Frage lautet aber: Wie viele Schalker machen sich auch eine Woche später zum mit 500 Kilometern Distanz noch weiter entfernt liegenden Auswärtsspiel beim Oberligisten auf? Die genaue Antwort darauf kann wohl erst mit Beginn des Spiels gegeben werden. Aber der FC Schalke 04 hat jetzt mitgeteilt, wie viele Karten er für das Spiel abgesetzt hat. Und auch diese Zahl erstaunt: 5.400 Tickets haben die Knappen in Gelsenkirchen verkauft.

Da sich viele Schalke-Fans aus der Region auch vor Ort mit Tickets eingedeckt haben dürften, ist davon auszugehen, dass mindestens die Hälfte der Zuschauer die Daumen für die Profis drückt. Und den Hausherren die Kassen füllt. Denn im Durchschnitt waren es zuletzt 1.300 Zuschauer, die den Oberligisten sehen wollten - Tendenz: fallend. Deshalb hat der Verein für diese Saison nur noch mit 600 eigenen Fans im Schnitt kalkuliert. Ohne den DFB-Pokal.

Für Aalen ist es also das Spiel des Jahres, vermutlich des Jahrzehnts, während es für den S04 darum geht, eine Blamage zu vermeiden und sich die auch aus finanziellen Gründen wichtige Teilnahme an der nächsten Runde zu sichern. Denn das Überstehen der ersten Runde ist in den finanziellen Überlegungen des Klubs fest eingeplant.