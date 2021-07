Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen ist mit 25 Spielern nach Herzlake gereist. Am Freitagabend reist RWE wieder ab. Seit Donnerstag ist der 26. Spieler dabei - ein Probespieler.

Seit Donnerstag, 22. Juli, hat Rot-Weiss Essen einen Gast im Trainingslager. Till Schumacher ist da. "Ich bin nur hier, um mich fit zu halten", sagte er auf dem Gang ins Zimmer im Hotel "Aselager Mühle" gegenüber RevierSport.

Der 23-jährige gebürtige Essener, der in Gerschede aufgewachsen ist, soll erst einmal mit der Mannschaft trainieren. Bleibt abzuwarten, ob die RWE-Verantwortlichen dem Linksverteidiger ein Angebot unterbreiten werden. Zuletzt spielte Schumacher, der im Nachwuchs von Borussia Dortmund ausgebildet wurde, in Tschechien. Hier spielte er in der ersten Liga für FC Vysocina Jihlava und Bohemians Prag. Insgesamt kommt er auf 56 Einsätze in der ersten Liga Tschechiens.

Einst spielte er bereits in der RWE-Jugend. Vielleicht folgt nun die Rückkehr. Denn auf der Linksverteidiger-Position könnte RWE nochmal in Zugzwang kommen, denn Michel Niemeyer konnte seit seiner Verpflichtung aufgrund einer Blessur noch nicht mit der Mannschaft arbeiten.

So geht es weiter in den kommenden Tagen

Donnerstag, 22. Juli: zwei Trainingseinheiten Freitag, 23. Juli: Trainingseinheit am Morgen plus Testspiel am Abend (18.30 Uhr) gegen ASC Grün-Weiß 49 Wielen

Tor: Daniel Davari, Jakob Golz, Raphael Koczor. Abwehr: Daniel Heber, Yannick Langesberg, José-Enrique Ríos Alonso, Sandro Plechaty, Sascha Voelcke, Felix Herzenbruch, David Sauerland. Mittelfeld: Dennis Grote, Felix Schlüsselburg, Cedric Harenbrock, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Luca Dürholtz, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Isaiah Young, Sören Eismann, Giuliano Zimmerling. Angriff: Simon Engelmann, Zlatko Janjic, Timur Mehmet Kesim.

Trainerteam: Christian Neidhart (Cheftrainer), Lars Fleischer, Carsten Wolters (beide Assistenten). Torwarttrainer: Manuel Lenz. Athletiktrainer: Sven Linnemann. Analyst: Fabio Audia. Mannschaftsbetreuer: Peter Sommer. Physiotherapeuten: Max von Gehlen, Alexander Dolls.

Vorstand: Marcus Uhlig. Sportchef: Jörn Nowak.

Medienbeauftragter: Niclas Pieper.