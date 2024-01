Am Sonntag (7. Januar) steigt in Mülheim das 17. NRW-Traditionsmasters. Rot-Weiss Essen geht mit einem ambitionierten Kader an den Start.

Am Sonntag, 7. Januar, findet in der Westenergie Sporthalle in Mülheim ab 12 Uhr das 17. NRW-Traditionsmasters statt.

Dann spielen die ehemaligen Stars des VfL Bochum, FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV, Wattenscheid 09 und die Mülheim ALL Stars um den Titel des Hallenchampions.

Die Bude in Mülheim ist mit 2.500 Zuschauern bereits fast ausverkauft. Wer schnell ist, für den gibt es aber ab 10.30 Uhr noch einige Resttickets an den Tageskassen.

Obwohl beim Legenden-Turnier natürlich der Spaß im Vordergrund steht, hat RWE-Traditionself-Leiter Frank Kurth bereits angekündigt, sich am liebsten den Titel vom FC Schalke 04 zurückholen zu wollen. Zur Erinnerung: Bei der letzten Ausgabe unterlag Essen dem S04 im Finale, gewann davor die 15. Ausgabe.

Diesmal wird es auf jeden Fall erneut zu einem Aufeinandertreffen kommen. Denn beide Mannschaften bestreiten das Auftaktspiel. Es lohnt sich also, früh da zu sein.

Inzwischen hat Rot-Weiss Essen auch bekanntgegeben, mit welchem Kader sie ins Turnier gehen. Und da sind durchaus einige spektakuläre Namen dabei. So sind neben Erwin Koen, Kevin Grund und Timo Brauer auch Michael Lorenz, Dennis Brinkmann, David Czyszczon, Thomas Denker, Marwin Studtrucker und Nils Kretschmar mit von der Partie.

Dazu kommt im Tor ein echter Hochkaräter. Denn der erst 30-jährige Lukas Raeder wird in Mülheim zwischen den Pfosten stehen. Der gebürtige Essener hatte noch bis zum vergangenen Sommer beim MSV Duisburg unter Vertrag gestanden, dort in der vergangenen Saison aber nur zwei Spiele bestritten. Inzwischen hat Raeder seine Karriere beendet.

Pikant: In der U19 wechselte Raeder von RWE zum FC Schalke 04. 2012 wurde er mit den Königsblauen sogar Deutscher A-Junioren-Meister. Gegner damals war der FC Bayern München. Danach ging Raeder zum FCB, konnte sich aber dort nicht durchsetzen und spielte zwei Jahre lang nur in der Regionalligamannschaft. In der Saison 2018/19 spielte Raeder dann nochmal für seinen Jugendklub in der Regionalliga West.

Am Sonntag wird er sich also erneut das RWE-Trikot anziehen.