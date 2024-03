Am Ostersonntag vor zwölf Jahren feierte der FC Schalke 04 einen 3:0-Heimsieg gegen Hannover 96. Raúl zauberte. Weisse noch?

Beim FC Schalke 04 steht der Ostersonntag ganz im Zeichen des Zweitliga-Abstiegskampfes. Der Druck vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr, RS-Liveticker) ist groß, die Königsblauen benötigen Punkte für den Klassenerhalt.

Am Ostersonntag vor zwölf Jahren waren die Königsblauen ebenfalls im Einsatz. Damals feierten sie in der ausverkauften Veltins-Arena einen 3:0-Sieg gegen Hannover 96 - und der damalige S04-Star Raúl zeigte eine Glanzleistung. Weisse noch?

Die Ausgangslage vor der Partie am Nachmittag war eine günstige. Borussia Mönchengladbach kam am Vortag nicht über ein 0:0 gegen Hertha BSC hinaus. So bot sich Schalke gegen Hannover die Gelegenheit, den Vorsprung auf den Verfolger von drei auf fünf Punkte auszubauen und den Champions-League-Platz drei zu festigen.

Dass die Gelsenkirchener sich diese Chance nicht entgehen lassen wollten, war ihnen von Beginn an anzumerken. Schon in der sechsten Minute hatte Raúl seinen ersten Auftritt: Der Spanier köpfte einen Freistoß von Jefferson Farfan zur Führung zum 1:0 ein.

Schalke - Hannover 3:0 (8. April 2012) Schalke: Unnerstall - Uchida (83. Höwedes), Papadopoulos, Metzelder, Escudero - Höger, Moritz - Farfan, Raúl (71. Holtby), Draxler (77. Pukki) - Huntelaar Hannover: Zieler - Chahed, Haggui, Eggimann, Schulz - Schmiedebach, da Silva Pinto (69. Stoppelkamp) - Ya Konan, Pander (46. Rausch) - Abdellaoue (41. Schlaudraff), Diouf Tore: 1:0 Raúl (6.), 2:0 Raúl (47.), 3:0 Huntelaar (63.) Zuschauer: 61.673

Zum Start des zweiten Durchgangs ließ der Angreifer eines der sehenswerteren seiner insgesamt 40 Schalke-Tore folgen. Wieder bereitete Farfan vor, steckte einen Doppelpass auf den in den Strafraum startenden Routinier durch. Aus spitzem Winkel täuschte Raúl einen Schuss ins lange Eck an, zog den Ball dann aber mit der Sohle an Torhüter Ron-Robert Zieler vorbei und schob ins leere Tor ein.

Die Arena verfiel in Ekstase. Und auch Schalkes damaliger Manager Horst Heldt schwärmte nach Abpfiff: "Bei dem Tor sind mir fast die Plomben rausgefallen, so habe ich gestaunt. Einfach Weltklasse." Dank des Geniestreichs stand Raúl als Mann des Tages fest, daran konnte auch Farfans dritter Assist zum 3:0 durch den späteren Torschützenkönig Klaas-Jan Huntelaar nichts ändern.

Bei seiner Auswechslung in der 71. Minute wurde Raúl mit Standing Ovations gefeiert. Was die Fans noch nicht wissen: Es sollte der vorletzte Bundesliga-Treffer der Real-Madrid-Legende bleiben. Einige Tage später verkündet Schalke Raúls Abschied zum Saisonende. Doch auch dank Toren wie dem gegen Hannover erinnern sich viele S04-Anhänger noch heute wehmütig an die zwei Jahre, die der inzwischen 46-Jährige im Ruhrgebiet verbrachte.