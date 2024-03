Auf den Tag vor fünf Jahren bestritt Schalke sein bisher letztes Spiel in der Champions League. Es nahm ein böses Ende. Weisse noch?

In der 2. Bundesliga hat sich der FC Schalke 04 nach schwierigen Wochen inzwischen ein wenig stabilisiert. An diesem Dienstag nahmen die Königsblauen die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Hertha BSC auf, in dem sie einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen wollen.

Ganz anders die Lage auf den Tag genau vor fünf Jahren. Da hörten die Spieler im S04-Dress letztmals die Champions-League-Hymne auf dem Rasen. Glücklich war am Dienstag, 5. März 2019, aber wohl niemand von ihnen darüber. Weisse noch?

Denn das Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City endete in einem großen Debakel. Als Gruppenzweiter zogen die Schalker in die K.o.-Phase ein, wo sie auf Manchester City trafen. Nach einem achtbaren Auftritt im Hinspiel vor heimischer Kulisse - nach 2:1-Führung bis zur 85. Minute unterlag die Mannschaft von Domenico Tedesco mit 2:3 - blieben gar noch zarte Hoffnung aufs Weiterkommen.

Und diese hielt die S04-Defensive mit einem konzentrierten Auftritt in den ersten 35 Minuten aufrecht. Dann erhielt City einen zweifelhaften Elfmeter. Sergio Aguero verwandelte - und Schalke sollte in den folgenden Minuten völlig auseinanderbrechen.

Ex-Talent Sané überragt gegen Schalke

Zur Halbzeit stand es bereits 0:3, am Ende hieß es 0:7. Es war die höchste Niederlage einer deutschen Mannschaft in der Champions League. Eine heftige Demütigung für den Revierklub, zu der ausgerechnet Eigengewächs Leroy Sané einen gewaltigen Anteil beisteuerte. Wie schon im Hinspiel traf er gegen seinen Ex-Verein, drei weitere Treffer bereitete der beste Mann auf dem Platz vor.

Trainer Tedesco sprach mit Blick auf die zweite Halbzeit nach der Partie vom "größten Spannungsabfall, den ich erlebt habe, seit ich Trainer bin". Und Sportvorstand Jochen Schneider meinte: "Wir können nach dem Spiel nicht zur Tagesordnung übergehen."

Tedesco muss bei Schalke nach Debakel gehen

Und tatsächlich sollte der Auftritt in Manchester weitreichende Konsequenzen haben. Denn der aufgrund einer wochenlangen Sieglos-Serie in der Bundesliga bereits angeschlagene Tedesco musste zwei Tage nach dem Debakel gehen. Die Trendwende konnte Interimstrainer Huub Stevens allerdings nicht einleiten.

Und da die Entwicklung bei Schalke mit einem kleinen Zwischen-Hoch in der folgenden Saison seither stetig nach unten zeigte, wird die bittere Nacht von Manchester auf unabsehbare Zeit die letzte in der Champions League für Schalke gewesen sein.