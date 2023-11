Weisse noch? Als Schalke-Ultras Stambouli nach Düsseldorf-Blamage die Binde abnahmen

Im Frühjahr 2019 erlebte der FC Schalke 04 in der eigenen Arena ein Debakel gegen Fortuna Düsseldorf. Fans nahmen Kapitän Benjamin Stambouli danach die Binde ab. Weisse noch?

Nach knapp zwei Jahren kommt es an diesem Samstagabend wieder zum West-Schlager: Der FC Schalke 04 gastiert bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, RS-Liveticker).

In der 2. Bundesliga trafen die beiden NRW-Klubs bislang nur vereinzelt aufeinander, die meisten der insgesamt 64 Pflichtspiele zwischen F95 und S04 fanden im Oberhaus statt.

So auch im Frühjahr 2019, als Düsseldorf die Königsblauen in deren eigener Arena deklassierte - und Schalker Ultras anschließend für eine denkwürdige Aktion sorgten. Weisse noch?

Als die Fortuna am Samstagnachmittag des 2. März nach Gelsenkirchen kam, steckten die Gastgeber bereits in einer handfesten Krise. Fünf Partien ohne Sieg und eine 0:3-Pleite bei Mainz 05 in der Vorwoche setzten die Knappen mächtig unter Druck.

Und der hemmte Schalke offenbar. Die Mannschaft des damaligen Trainers Domenico Tedesco stand völlig neben sich. Ein gellendes Pfeifkonzert begleitete die Mannschaft beim Stand von 0:1 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff wurde es richtig bitter. Schalke zerfiel in seine Einzelteile, kassierte drei weitere Gegentreffer und ging letztendlich 0:4 unter. Schon während des Spiels verhöhnten Fans das Team mit "Oh, wie ist das schön"-Rufen, während der Gästeblock "Karneval auf Schalke" feierte.

Beim Gang vor die Kurve nach der Partie schlug Trainer Tedesco und den Spielern die Wut der Fans entgegen. Sie quittierten das Desaster mit Beschimpfungen und Pfiffen.

Und noch mehr: Die zwei Vorsänger der Ultras Gelsenkirchen kamen auf den Rasen und konfrontierten die Mannschaft. Dann forderten sie Benjamin Stambouli, der Ralf Fährmann als Kapitän vertrat, auf, ihnen die Kapitänsbinde auszuhändigen.

Der Franzose leistete Folge - und wirkte danach sichtlich mitgenommen. "Es war ein sehr schwerer Moment für mich", erklärte er mit Tränen in den Augen. "Uns wurde gesagt, dass der Verein immer da sein wird, aber die Spieler kommen und gehen."

Hintergrund des Vorfalls: Die Anhänger hatten die Kapitänsbinde mit dem Schriftzug "Nordkurve Gelsenkirchen" selbst entworfen und Fährmann vor der Saison überreicht. Sie sollte den Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans symbolisieren. Doch die verkorkste Saison mit der Blamage gegen Düsseldorf als Tiefpunkt führte zum Bruch. Weisse noch?