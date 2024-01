Mein erster Platz: Diesmal mit Sascha Mölders (Vogelheimer SV)

In der Serie "Mein erster Platz" kehren prominente Fußballer (innen) zu ihren Wurzeln zurück. Diesmal Sascha Mölders zum Vogelheimer SV.

Jeder hat diesen einen Verein, wo alles begann. Beim ehemaligen RWE- und MSV-Spieler Sascha Mölders war das der Vogelheimer SV. Diese Serie gab es bereits in den Printausgaben von RevierSport. Jetzt findet Sie auch den Weg ins Netz - etwas stärker zeitversetzt. Doch der erste Klub bleibt immer gleich.

Im zarten Alter von dreieinhalb Jahren fing Sascha Mölders beim Vogelheimer SV in Essen mit dem Kicken an. Doch in Sachen Profifußball entpuppte sich der Frühstarter als Spätzünder. Seine nächsten Stationen hießen Atletico Essen, SG Essen-Schönebeck, Schwarz-Weiß Essen und Wacker Bergeborbeck und hatten mit dem großen Sport herzlich wenig zu tun.

Erst mit 21 Jahren schloss sich der Angreifer der Reserve des MSV Duisburg an. Somit ist er einer der ganz wenigen Profis, die nicht in einem Nachwuchsleistungs-Zentrum ausgebildet worden sind. Doch Mölders glaubt nicht an das vermeintliche Ausbildungs-Defizit, genau genommen trauerte er sogar der Zeit auf Asche hinterher. "Viele Fußballer kennen das gar nicht mehr. Wenn man auf so einem Boden groß wird, kann man mehr ab als andere. Es macht mich krank, dass auf meinem ersten Platz mittlerweile Kunstrasen liegt."