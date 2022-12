WM: Wer den Schaden hat... Gary Lineker macht sich über das DFB-Aus lustig

Der englische Ex-Stürmer und TV-Kommentator ist für seine flotten Sprüche bekannt - jetzt ergänzt er seinen berühmtesten.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Diesen Spruch werden auch die deutschen Nationalspieler nur zu gut kennen. Schließlich ist das Vorrunden-Ausscheiden bei der WM in Katar nicht die erste Blamage der vergangenen Jahre. Bereits bei der WM in Russland 2018 musste sich die DFB-Elf noch in der Gruppenphase verabschieden. Bei der EM im vergangenen Jahr lief es nicht wesentlich besser: Schluss war bereits im Achtelfinale. Jetzt lacht auch Gary Lineker über das Deutsche Team.

Bei der WM in Katar wollte die deutsche Nationalmannschaft, inzwischen trainiert von Hansi Flick, eigentlich wieder zu alter Stärke finde. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Deutschland, die Turniermannschaft? Ein Team, das man bei großen Events immer auf dem Zettel haben muss, weil es über sich hinauswächst?

Das hatte im Jahr 1990 den damaligen englischen Nationalspieler Gary Lineker nach dem WM-Halbfinal-Aus seines Team gegen Deutschland zu seinem inzwischen berühmt gewordenen Spruch bewogen.





Jetzt aber, nach dem erneuten Patzer der DFB-Elf, spottete Lineker in den Sozialen Medien über den ehemaligen Angstgegner, lacht sich schlapp und und ergänzte sein berühmtes Zitat:

„Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Wenn sie es durch die Gruppenphase schaffen.“

In dem auf Twitter veröffentlichten Video lacht das englische Fußball-Idol herzlich und lautstark über das Vorrunden-Aus der DFB-Elf.

Der Engländer, arbeitet seit langem als TV-Experte und ist inzwischen bekannt für seine flotten und nicht immer ganz ernst gemeinten Sprüche.