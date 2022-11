Die Schweiz hat das erste Spiel bei der WM 2022 mit 1:0 gegen Kamerun gewonnen.

Die Schweiz hat bei der Fußball-WM in Katar einen gelungenen Start in die Gruppenphase hingelegt. Die Eidgenossen setzten sich am Donnerstag in ihrem ersten Spiel bei dieser Endrunde gegen Kamerun mit 1:0 (0:0) durch.

Das Siegtor vor 39 089 Zuschauern im Al-Dschanub-Stadion erzielte der frühere Schalke-Profi Breel Embolo in der 48. Minute. Weitere Gegner in der Gruppe G sind Titelanwärter Brasilien und Serbien. Beide Teams treffen am Donnerstagabend (20.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) aufeinander.