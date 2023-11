Borussia Dortmund: Kobel reist vorzeitig von der Nationalmannschaft ab

Für Gregor Kobel ist die EM-Qualifikation vorzeitig beendet. Der Torhüter von Borussia Dortmund muss verletzungsbedingt passen.

Torhüter Gregor Kobel wird die schweizerische Nationalmannschaft früher als geplant wieder verlassen. Der 25-jährige Schlussmann von Borussia Dortmund ist wie schon bei den letzten Länderspielen der Schweiz angeschlagen und muss somit weiter auf sein sechstes Länderspiel warten.

Beim 1:1 (1:0) der Eidgenossen gegen Israel (in Felcsut, Ungarn) saß Kobel noch 90 Minuten auf der Bank, während Yann Sommer in der 88. Minute den Ausgleichtreffer kassierte.

Nun wird der BVB-Keeper bereits früher als erwartet wieder bei der Borussia aufschlagen. "Gregor Kobel fällt aufgrund von muskulären Problemen aus. Er bleibt bis am SO im Team und reist dann zu seinem Club zurück. Anthony Racioppi wird nachnominiert", teilte die Schweizer Nationalmannschaft auf "X" (ehemals Twitter) mit. Racioppi ist 24 Jahre alt und Stammtorhüter vom schweizerischen Meister Young Boys Bern.

In der EM-Qualifikation stand Kobel nur in einem der acht gespielten Spiele zwischen den Pfosten, ansonsten hütete der frühere Gladbacher und Münchner Sommer (34) den Kasten der "Nati". Schon bei den Partien im März und im September musste Kobel verletzungsbedingt passen. Bei diesem Einsatz wird es nun auch bleiben.

EM-Ticket nach spätem Ausgleich noch nicht sicher

Durch das Remis gegen Israel verpasste die Schweiz vorerst das Sichern des EM-Tickets, hat aber am Samstag gegen den Kosovo (Anstoß 20.45 Uhr) und Dienstag in Rumänien (20.45 Uhr) noch zwei Gelegenheiten. Für Kobel bleibt nur das Daumendrücken von Außen.

Sein Klub Borussia Dortmund wird indes hoffen, einen der besten Torhüter in der Bundesliga schnell wieder topfit auf dem Platz zu sehen. Nach der 0:4-Klatsche gegen Bayern München und dem ernüchternden 1:2 bei Kobels Ex-Klub VfB Stuttgart will der BVB im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 25. November) wieder in die Erfolgsspur finden. Zehn Punkte liegt der Vizemeister bereits hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen zurück.