Fifa-Panne: Fortuna Köln drückt "seinem" WM-Fahrer die Daumen

Geht es nach der Fifa, dann hat auch West-Regionalligist Fortuna Köln einen WM-Fahrer nach Katar entsendet.

So schnell kommt man an einen eigenen WM-Fahrer. Aus der 3. Liga und der Regionalliga West wurde niemand für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert.

Doch als die Fifa am Dienstag alle 32 Kader offiziell veröffentlichte, staunte Fortuna Köln nicht schlecht. Denn auf dem offiziellen Bogen der tunesischen Nationalmannschaft wurde auch die Fortuna aufgeführt. Als Heimatklub von Ellyes Skhiri - eigentlich der einzige WM-Fahrer vom Stadtrivalen 1. FC Köln.

Die Fortuna nahm den Fehler mit Humor auf und postete auf den eigenen Kanälen in den Sozialen Medien: "Die FIFA hat im offiziellen WM-Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft auch Ellyes Skhiri vom 'SC Fortuna Köln' aufgelistet. Lieber Ellyes, Deine Fortuna-Familie wünscht Dir viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft! Komm gesund zurück – und vergiss bitte nicht, den Pokal zur Weihnachtsfeier mitzubringen."

Bei der WM in Katar trifft Skhiri mit seinem Heimatland in der Gruppe D auf Dänemark (22. November, 14 Uhr), Australien (26. November, 11 Uhr) und Frankreich (30. November 16 Uhr)





Beim FC wird Skhiri, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt. Auch in diesem Winter könnte sich der Mittelfeldmann mit guten Leistungen wieder ins Schaufenster stellen. Es wäre für Köln die letzte Chance, Geld mit dem Tunesier zu verdienen, sollte er seinen Vertrag nicht verlängern.

Sollte er sich zu einem Wechsel entscheiden, müsste Köln für sich herausfinden, ob es mehr Sinn macht, ihn im Winter zu verkaufen oder ihn ablösefrei im Sommer gehen zu lassen, so würden aber die sportlichen Chancen auf den Klassenerhalt erhöht. Denn Skhiri ist aus der aktuellen Mannschaft nicht wegzudenken. Und der Abstand auf den Relegation- beziehungsweise Abstiegsplatz ist auf nur noch drei und vier Punkte geschmolzen.