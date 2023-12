Westfalenpokal: Absage - letzte Viertelfinal-Partie fällt aus

Witterungsbedingte Absage im Westfalenpokal: An diesem Mittwoch kann das letzte offene Viertelfinale zwischen dem SV Lippstadt und RSV Meinerzhagen nicht ausgetragen werden.

Drei Halbfinalisten stehen im Westfalenpokal fest. Wer die Runde der letzten Vier komplettiert, wird sich aber anders als geplant nicht mehr in dieser Woche - und vermutlich auch nicht in diesem Jahr - klären.

Denn das ursprünglich für diesen Mittwochabend (19 Uhr) angesetzte Viertelfinal-Duell zwischen dem Regionalligisten SV Lippstadt und Westfalenligisten RSV Meinerzhagen fällt aus.

Grund dafür ist der Zustand des Platzes in Lippstadt, der von den Wetterbedingungen der vergangenen Tage in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Der Platz ist aktuell nicht bespielbar und durch seinen Zustand auch nicht bearbeitungsfähig", teilte der SVL am Mittwochvormittag mit.

Schon am vergangenen Wochenende mussten die Lippstädter eine Partie witterungsbedingt absagen, es handelte sich um das Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck. Das wurde für den 13. Dezember neu angesetzt. "Die Wetterprognose stimmt den Verein zuversichtlich, dass sich dies zum Ende der Woche bessern wird und das Nachholspiel gegen den FC Wegberg-Beeck ordnungsgemäß ausgetragen werden kann", hoffen die Lippstädter.

Das Pokalduell mit Meinerzhagen dürfte hingegen erst im kommenden Jahr stattfinden. Die drei übrigen Halbfinalisten qualifizierten sich bereits im November: die Drittligisten SC Verl (5:0 gegen Wattenscheid), Preußen Münster (4:0 gegen SpVgg. Erkenschwick) und Arminia Bielefeld (4:0 gegen SV Rödinghausen) schafften es als klassenhöchste Vereine des Wettbewerbs in die nächste Runde.

Während für Lippstadt in der Regionalliga vor der Winterpause noch Begegnungen gegen Alemannia Aachen (Samstag, 14 Uhr) und eben Wegberg-Beeck anstehen, ist das Pflichtspieljahr für den RSV Meinerzhagen mit der Pokalabsage beendet. Das letzte Pflichtspiel der Sauerländer in der Westfalenliga 2, in der sie den achten Tabellenplatz belegen, liegt bereits über zwei Wochen zurück.