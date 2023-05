Westfalenpokal: Vereine erleichtert - deutlich mehr Zuschauer zugelassen

Am kommenden Samstag steigt das Endspiel im Westfalenpokal. Es dürfen deutlich mehr Zuschauer ins Stadion als ursprünglich geplant.

Im westfälischen Verbandspokal steigt am kommenden Samstag das Duell zweier Meister. Westfalenliga-Champion SpVgg Erkenschwick trifft auf den FC Gütersloh, Tabellenerster der Oberliga Westfalen (14.15 Uhr, RS-Liveticker). Der Sieger kann seine starke Saison mit einem weiteren Titel und dem Einzug in den DFB-Pokal krönen.

Das würden natürlich viele Anhänger beider Vereine live im Stadion erleben. Bisher waren allerdings nur 1500 Zuschauer zu der Partie im Stadion des SV Westfalia Rhynern in Hamm zugelassen. Nun gab es aber gute Nachrichten: Die Kapazität wurde deutlich nach oben angepasst - 2500 Besucher dürfen nun ins Stadion. Das teilte der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) zum Ende der vergangenen Woche mit.

Verband, Ausrichter und Finalteilnehmer hatten diesen Wunsch bei den Behörden hinterlegt, die dem Antrag stattgaben. "Hierfür sind wir der Stadt Hamm sehr dankbar. Die Zusammenarbeit mit den Behörden, dem Verein SV Westfalia Rhynern und nicht zuletzt den beiden Finalisten verläuft äußert konstruktiv. Alle Beteiligten möchten beim Finaltag der Amateure ein gemeinsames Fußballfest mit möglichst vielen Menschen feiern", wird Veranstaltungsleiter Thomas Berndsen vom FLVW zitiert.

Beiden Vereinen steht jeweils ein Kontingent von mehr als 1100 Karten zur Verfügung. 200 Karten gehen an Westfalia Rhynern als Ausrichter. Erkenschwick bietet seine zusätzlichen Tickets am Donnerstagabend, 1. Juni (19 bis 20 Uhr) an der Jule-Ludorf-Sportanlage an. Pro Person können zwei Karten erworben werden. Gütersloh hat seinen Vorverkauf bereits am vergangenen Freitag abgehalten. Eine Tageskasse wird es ab Samstag nicht geben.

Ob die Nachfrage an Tickets trotz er Kapazitätserhöhung gestillt werden kann, darf bezweifelt werden. Wer keine Karten erhalten hat, kann die Partie im RS-Liveticker oder in der ARD verfolgen. Der Sender zeigt alle 21 Verbandspokal-Endspiele über den Tag verteilt in einer Konferenz.