ETB SW Essen: Mit großem Selbstvertrauen in die nächste Niederrheinpokal-Runde

Für den ETB Schwarz-Weiß Essen läuft es in der Oberliga Niederrhein nach einem schlechten Saisonstart wieder rund. Der ETB fährt gut in Form zur 2. Runde des Niederrheinpokals.

An den ersten vier Spieltagen der laufenden Saison 2023/2024 mussten die Fans des ETB Schwarz-Weiß Essen auf einen Sieg warten. Doch die Geduld zahlte sich aus.

An Spieltag 5. und 6. folgten jeweils Dreier und zuletzt zeigte die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld eine starke Leistung bei der Nullnummer beim Tabellenführer Sportfreunde Baumberg.

Dementsprechend selbstbewusst reisen die Essener am Mittwoch (27. September, 19.30 Uhr) zum Niederrheinpokal-Spiel zum Liga-Konkurrenten 1. FC Kleve. Das klare Ziel: Der Einzug in das Achtelfinale des Wettbewerbs.

"Kleve ist sehr gut in die Saison gestartet. Sie haben mit zwölf Punkten aus sieben Spielen eine sehr gute Ausbeute geholt. Dementsprechend selbstbewusst wird Kleve im Heimspiel auftreten. Wir haben in den letzten Wochen aber auch eine aufsteigende Tendenz gezeigt und die Ergebnisse waren aus unserer Sicht zufriedenstellend. Diesen kleinen Lauf wollen wir natürlich im Pokal fortsetzen. Wir wollen weiter Selbstvertrauen tanken und natürlich in die nächste Runde einziehen. Wir wollen nicht schon in der zweiten Pokalrunde die Segel streichen, deshalb werden wir am Mittwoch sehr, sehr motiviert in das Spiel gehen und versuchen dort weiterzumachen, wo wir am Wochenende in Baumberg aufgehört haben. Wir wollen die Partie in eine positive Richtung für uns beeinflussen", sagt ETB-Coach Apfeld.

Die 2. Runde im Niederrheinpokal im Überblick

Dienstag, 26. September, 19.30 Uhr:

VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler - Rot-Weiß Oberhausen

Schwarz-Weiß Alstaden - Wuppertaler SV

Tusem Essen - DV Solingen

Mittwoch, 27. September, 19.30 Uhr:

TuRU Düsseldorf - SV Straelen

FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg

1. FC Monheim - VfB Homberg

VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal

SV Mönchengladbach - Germania Ratingen 04/19

Sportfreunde Hamborn 07 - VfB 03 Hilden

SC St. Tönis - Rot-Weiss Essen

SV Sonsbeck - 1. FC Bocholt

1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

Donnerstag, 28. September:

PSV Wesel-Lackhausen - TVD Velbert 19.30 Uhr

TSV Wachtendonk-Wankum - Spielvereinigung Schonnebeck

Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr:

FC Kray - SSVg Velbert

Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr:

KFC Uerdingen - MSV Duisburg