Niederrheinpokal: Das sagt Vohwinkel zum MSV-Los - Dietz ist "vorsichtig geworden"

Der FSV Vohwinkel trifft in der ersten Niederrheinpokal-Runde auf den MSV Duisburg. Das sagt der Sportliche Leiter über das Knaller-Los.

Die Auslosung der ersten Niederrheinpokal-Runde hat für zwei Klubs aus dem Bergischen Land attraktive Lose ergeben.

Während sich der FC Remscheid auf ein Derby gegen den Wuppertaler SV freuen darf, hat der FSV Vohwinkel den ranghöchsten Vertreter im Wettbewerb gezogen: Es geht gegen den Drittligisten MSV Duisburg.

"Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir gerne mit einem leichteren Gegner starten können", sagt der Sportliche Leiter Peter Jansen des Bezirksligisten. "Das ist so ziemlich das härteste Los, aber in sportlicher und finanzieller Hinsicht wahnsinnig attraktiv. Die Einnahmen werden uns nach der schwierigen Corona-Zeit hoffentlich weiterhelfen."

Im Rahmenterminkalender des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) ist die erste Runde für den 29. bis 31. August geplant. Wann genau die Partie ausgetragen wird, ist noch offen. Zudem ist ungeklärt, wo gespielt wird. Das Heimrecht liegt wie üblich beim klassentieferen FSV.

MSV Duisburg enttäuschte zuletzt im Niederrheinpokal

"Es hätte natürlich einen Reiz, das Spiel bei uns in Lüntebeck auszutragen. Hier könnte vielleicht auch ein Drittligist Probleme bekommen", meint Jansen. "Aber ob sich das ob der ganzen Auflagen und dem großen Aufwand umsetzen lässt, bezweifele ich."

Womöglich vereinbaren beide Vereine einen Heimrecht-Tausch und die Partie findet in der Duisburger Arena statt. In Stadion am Zoo des Wuppertaler SV auszuweichen, kommt aufgrund von Umbauarbeiten jedenfalls nicht infrage. Jansen: "Wir werden uns in Ruhe mit dem MSV zusammensetzen und sicherlich eine gute Lösung finden."

Auf dem Papier ist der Landesliga-Absteiger gegen die Zebras chancenlos. In den letzten Jahren bekleckerten sich die Duisburger aber nicht gerade mit Ruhm. Seit 2017 stand der MSV nicht mehr im Endspiel.

"Im Normalfall gibt es für uns nichts zu holen", weiß auch Jansen. "Aber unsere Jungs brennen trotzdem auf das Spiel. Wir haben eine sehr junge Truppe, die keine Angst vor großen Namen hat und den Verein vernünftig repräsentieren wird."

Für die Ziehung der Pokal-Duelle am Montagabend war mit Bernard "Ennatz" Dietz übrigens eine Vereinslegende der Duisburger zuständig. Der Europameister von 1980 verzichtete allerdings auf eine Kampfansage. "Ich bin da vorsichtig geworden. In den letzten Jahren lief es für uns im Pokal nicht so gut."

