Niederrheinpokal: Wuppertal gegen RWE - So viele Karten sind schon verkauft

Der Wuppertaler SV trifft im Niederrheinpokal-Viertelfinale auf Rot-Weiss Essen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Über drei Monate sind es noch, bis der West-Knaller im Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen dem Regionalligisten Wuppertaler SV und Drittligist Rot-Weiss Essen stattfindet.

Doch in Wuppertal sind die Fans jetzt schon heiß auf das Duell gegen den ewigen Rivalen aus dem Ruhrgebiet.

Der Gewinner der Partie wird im Halbfinale auf den 1. FC Bocholt treffen, der sein Viertelfinale gegen Meerbusch gewann.

Für das Niederrheinpokal-Derby am 1. März 2023 (Mittwoch, 19.30 Uhr) wurden bereits in der ersten Woche knapp 1.000 Tickets verkauft. Am 4. Mai 2022, als Wuppertal gegen Essen mit 3:1 im Niederrheinpokal-Halbfinale siegte und später das Finale gegen den SV Straelen verlor, kamen 11.743 Fans in Stadion am Zoo. Diese Zahl gilt es nun zu toppen.





Und die WSV-Fans können noch in diesem Jahr fleißig weiter Karten für den RWE-Kracher kaufen.

Tickets für die Partie gibt es weiterhin im WSV-Onlineticketshop und im WSV-Fanshop in der Rathaus Galerie.

Öffnungszeiten an Weihnachten und Silvester:

24.12. bis 14 Uhr

31.12. bis 14 Uhr

Montags bis samstags: 10 bis 19 Uhr