Niederrheinpokal: Diese Vereine können auf ein Ticket für 2023/24 hoffen

Welche Klubs ziehen über den Kreispokal in den Niederrheinpokal 2023/24 ein? Die große Übersicht.

Die aktuelle Ausgabe des Niederrheinpokals läuft noch, da zeichnet sich bereits das Teilnehmerfeld für die nächste Saison ab. Wie immer ist klar: Die Teams aus der 3. Liga, Regionalliga West und Oberliga Niederrhein sind gesetzt. Damit sind 27 von 64 Startplätzen bereits fest vergeben.

Um die übrigen Tickets kämpfen die Amateurklubs ab der Landesliga abwärts in den jeweiligen Pokalwettbewerben der 13 Kreise. Je größer ein Kreis ist, desto mehr Teams dürfen teilnehmen. Den größten Block stellt der Kreis Essen mit 4 Qualifikanten. Wie es bisher in den Kreispokalen läuft und welche Mannschaften dementsprechend auf die Teilnahme am Verbandspokal hoffen dürfen, zeigt diese Übersicht.

Essen - 4 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Viertelfinale

SC Werden-Heidhausen - Adler Union Frintrop

SV Burgaltendorf - Essener SG

VfB Frohnhausen - SF Niederwenigern

TuSEM Essen - SpVgg Steele (alle 30. März)

Duisburg, Dinslaken, Mülheim - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Achtelfinale

Taxi Duisburg - Fatihspor Mülheim

Spvgg. Meiderich - Genc Osman

TuS Mündelheim - Duisburger FV

Croatia Mülheim - Duisburger SV

SV GA Möllen - SuS Dinslaken

Wacker Dinslaken - Viktoria Buchholz

Preußen Münster - Rhenania Hamborn

TuSpo Saarn - Rheinland Hamborn (alle 12. Februar)

Oberhausen, Bottrop - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Endspiel

Rhenania Bottrop - Schwarz-Weiss Alstaden (beide bereits für NR-Pokal qualifiziert)

Spiel um Platz 3: Arminia Klosterhardt - VFR Oberhausen (beide nicht terminiert)

Kempen, Krefeld - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Halbfinale

VfR Fischeln, SSV Grefrath, Hülser SV, TuRA Brüggen (nicht gelost, noch kein Termin)

Düsseldorf - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Viertelfinale

FC Kosova Düsseldorf - Rather SV (12. Februar)

Sportvereinigung Hilden - TUS Gerresheim

SG Benrath-Hassels - FC Büderich

CfR Links Düsseldorf - DJK Sparta Bilk (alle 15. Februar)

Kleve, Geldern - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: 3. Runde

Kevelaerer SV, Blau-Weiß Auwel-Holt, Alemannia Pfalzdorf, SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Rheinwacht Erfgen, DJK Appeldorn, TSV Weeze, FC Aldekerk, SF Broekhuysen, TSV Wachtendonk, SV Rindern, Viktoria Goch (nicht gelost, noch kein Termin)

Rees, Bocholt - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: 2. Runde läuft

GW Vardingholt - SV Rees (30. November)

VfR Mehrhoog I - DJK Hüthum-Borghees (1. Dezember)

Borussia Bocholt - BW Dingden (28. Januar)

Schon weiter: Fortuna Milingen, DJK SF Lowick, Westfalia Anholt, TuS Stenern, 1. FC Heelden, TuB Bocholt, VfL Rhede, SV Spellen, PSV Wesel-Lackhausen

Wuppertal, Niederberg - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Achtelfinale

Grün-Weiß Wuppertal - TSV Ronsdorf (offen)

Schon weiter: Langenberger SV, SC Velbert, Bayer Wuppertal, Sportfreunde Siepen, FSV Vohwinkel, Germania Wuppertal, TSV Beyenburg

Grevenbroich, Neuss - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Viertelfinale

Rot-Weiß Elfgen - SVG Grevenbroich (29. November)

Bayer Dormagen - SC Kapellen-Erft

DJK Neuss-Gnadental - Holzheimer SG (beide 30. November)

SV Rosellen - VfL Jüchen-Garzweiler (13. Dezember)

Mönchengladbach, Viersen - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Endspiel

SV M'gladbach 1910 - 1. FC Viersen (beide für NR-Pokal qualifiziert)

Spiel um Platz 3: Victoria Mennrath - ASV Süchteln (beide nicht terminiert)

Moers - 3 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Halbfinale

SV Scherpenberg, Fichte Lintfort, GSV Moers, OSC Rheinhausen (nicht terminiert, nicht gelost)

Solingen - 2 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Halbfinale

SC Reusrath - Spvg. Solingen-Wald

DV Solingen - SV Solingen (beide 8. März)

Remscheid - 1 Teilnehmer

Stand im Kreispokal: Halbfinale

Dabringhauser TV, SSV Bergisch Born, SC Heide, FC Remscheid (nicht terminiert, nicht gelost)

Als Drittligisten im Niederrheinpokal 2023/24 gesetzt:

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

Als Regionalligisten gesetzt:

Rot-Weiß Oberhausen

Wuppertaler SV

SV Straelen

1. FC Bocholt

Als Oberligisten gesetzt

SSVg Velbert

TVD Velbert

Sportfreunde Baumberg

1. FC Kleve

Ratingen 04/19

1. FC Monheim

SpVg Schonnebeck

ETB SW Essen

TSV Meerbusch

TuRU Düsseldorf

SC Union Nettetal

FC Kray

Teutonia St. Tönis

FSV Duisburg

Cronenberger SC

SV Sonsbeck

MSV Düsseldorf

Sportfreunde Hamborn 07

KFC Uerdingen

VfB Homberg

So ist der Zwischenstand im Niederrheinpokal 2022/23