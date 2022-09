Niederrheinpokal: Titelverteidiger raus, RWO - MSV steht noch aus, Auslosung am Freitag

15 der 16 Teilnehmer des Achtelfinals im Niederrheinpokal stehen fest. Der 1. FC Bocholt gehört nach einem Auswärtssieg beim SV Straelen zu dem Teilnehmerfeld.

Der SV Straelen schien in der Regionalliga-Saison angekommen zu sein. Nach acht Niederlagen zum Start gab es zuletzt einen befreienden 4:0-Erfolg bei der SG Wattenscheid.

Doch in der 2. Runde des Niederrheinpokals konnte der SVS das gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Bocholt beim 2:3 (1:3) nicht bestätigen. Nach Treffern von Mergim Fejzullahu, Marc Beckert und Marvin Loch stand es bereits nach 25 Minuten 0:3. Zwar konnte Philipp Kenan Dünnwald noch vor der Pause verkürzen, doch die Bocholter ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Obwohl die Partie nach dem Wechsel offen war, beide Mannschaften ihre Chancen hatten und Straelen durch Serhat Koruk noch einmal auf 2:3 herankam (81.). Damit ist der Titelverteidiger aus dem aktuellen Wettbewerb raus.

SV Straelen: Kratzsch – Päffgen, Refai (65. Koruk), Baraza, Miyamoto – Munsters (89. Yamada), Cirillo, Heller, Vicario, Harouz (46. Ubabuike) – Dünnwald Kratzsch – Päffgen, Refai (65. Koruk), Baraza, Miyamoto – Munsters (89. Yamada), Cirillo, Heller, Vicario, Harouz (46. Ubabuike) – Dünnwald 1.FC Bocholt: Scholz – Beckert, Hanraths, Winking, Stojanovic – Lorch, Abel (88. Akritidis), Simoes Ribeiro, Fejzullahu (81. Wakamiya) – Mvibudulu (66. Bugla), Fakhro (95. Nnaji) Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong Zuschauer: 348 Tore: 0:1 Fejzullahu (14.), 0:2 Beckert (19.), 0:3 Lorch (25.), 1:3 Dünnwald (30.), 2:3 Dünnwald (81.)

Jetzt steht nur noch ein Zweitrundenspiel aus. Am Freitag (19 Uhr) kommt es zum Kracher-Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg vor einer vermutlich fünfstelligen Kulisse. Das Achtelfinale wird aber schon vorher ausgelost. Um zwölf Uhr steht am Freitag die Auslosung an - wir berichten live per Ticker.

In der Liga geht es für den SV Straelen gegen den SC Wiedenbrück (Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr) weiter, der 1. FC Bocholt spielt zeitgleich bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. Am kommenden Wochenende findet in der Regionalliga kein regulärer Spieltag an.