RWE: Zweiter Anzug drängt sich nicht auf, schießt RWE aber in die nächste Runde

Rot-Weiss Essen hat es geschafft: Der erste Pflichtspiel-Sieg der Saison 2022/2023 ist eingetütet. RWE hat in Burgaltendorf gewonnen und ist im Niederrheinpokal weiter.

Pflichtaufgabe erfüllt - nicht mehr, nicht weniger. So kann man die Vorstellung des Drittligisten Rot-Weiss Essen beim 5:0-Sieg in Burgaltendorf zusammenfassen. Dabei verkaufte sich der Siebtligist SV Burgaltendorf sehr teuer gegen die Profimannschaft aus dem Essener Norden. Zur Erinnerung: Burgaltendorf unterlag an den ersten beiden Bezirksliga-Spieltagen Blau-Gelb Überruhr mit 1:6 und Werden Heidhausen mit 2:7. Da ist das 0:5 gegen Drittligist RWE eigentlich schon das beste Ergebnis.

Nach zehn Minuten musste RWE sogar einmal richtig tief durchatmen. Denn nach einer Flanke war Maurice Tavio Y Huete mit dem Fuß zur Stelle und zwang Felix Wienand, der Jakob Golz im RWE-Kasten vertrat, zu einer starken Parade.

Burgaltendorf: Hollenbeck (74. N. Schneider) - Andres (63. Seidelmann), Metke (71. Michelitsch), S. Schneider, Rölver, Schulz, Viefhaus, Lovric, Tavio Y Huete, M. Glahn, Möller. Hollenbeck (74. N. Schneider) - Andres (63. Seidelmann), Metke (71. Michelitsch), S. Schneider, Rölver, Schulz, Viefhaus, Lovric, Tavio Y Huete, M. Glahn, Möller. RWE: Wienand - Plechaty, Kourouma, Rios Alonso, Rüth - Krasniqi, Schlüsselburg, Harenbrock - Loubongo, Berlinski, Holzweiler. Schiedsrichter: Cedric Gottschalk Tore: 0:1 Holzweiler (13.), 0:2 Schlüsselburg (31.), 0:3 Berlinski (34.), 0:4 Krasniqi (67.), 0:5 Rüth (78.) Gelbe Karten: Metke - . Zuschauer: 800.

Einem Rückstand gegen den Tabellenletzten der Bezirksliga Gruppe 7 hinterherzulaufen, wäre für RWE peinlich gewesen. Doch dazu kam es nicht. RWE schaltete einen Gang hoch und machte noch vor der Halbzeit durch Kevin Holzweiler (13.), Felix Schlüsselburg (31.) und Ron Berlinski (34.) alles klar.

Im zweiten Durchgang erhöhten noch Erolind Krasniqi (67.) und Fabian Rüth (78.) auf 5:0. Am Ende löste der zweite Anzug der Essener, ohne wirklich zu glänzen und sich für Ligaaufgaben zu empfehlen, die Hürde Burgaltendorf und löste das Ticket für die 2. Runde im Niederrheinpokal.

Die Pflicht ist erfüllt, die Kür wartet auf RWE nun wieder in der 3. Liga. Am Freitagmittag wird Rot-Weiss Essen in Richtung Frankenland aufbrechen. Hier wartet am Samstag ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) die Spielvereinigung Bayreuth auf die Essener. Gegen den Mit-Aufsteiger will RWE dann mit einer wohl komplett anderen Startelf als in Burgaltendorf nach dem Erfolg im Niederrheinpokal auch den ersten Sieg in der 3. Liga einfahren.