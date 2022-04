Verbandspokal: Halbfinale am Niederrhein terminiert, Westfalen-Finale in Münster

Die beiden Niederrheinpokal-Halbfinals wurden terminiert und der Ort steht fest, wo das Finale im Westfalenpokal ausgetragen wird.

Der Wuppertaler SV und der MSV Duisburg haben am Mittwoch das Halbfinale im Niederrheinpokal erreicht. Einen Tag später wurden die beiden Halbfinal-Partien bereits terminiert.

Bereits Ende März hatten Rekordsieger Rot-Weiss Essen (neun Titel/3:0 gegen die Spvg Schonnebeck) und der SV Straelen (2:1 beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen) das Halbfinale erreicht. Dort kommt es nun zu den Begegnungen Wuppertaler SV gegen Rot-Weiss Essen sowie SV Straelen gegen den MSV Duisburg.

Das Duell zwischen Straelen und Duisburg findet am Mittwoch, 27. April, 19.30 Uhr, statt. Wuppertal empfängt Essen am Dienstag, 3. Mai, 19.30 Uhr.

Westfalenpokal-Finale in Münster

Die guten Nachrichten reißen für Preußen Münster nicht ab. Nachdem am Mittwoch der Drittligist SC Verl mit einer starken Leistung geschlagen wurde und der Einzug in das Westfalenpokal-Finale feststand, hat es auch die Losfee gut mit den Preußen gemeint. Am Tag des 50-jährigen Geburtstags von SCP-Trainer Sascha Hildmann wurde per Los entschieden, dass das Finale zwischen Münster und Ligakonkurrent SV Rödinghausen in Münster stattfinden wird.

Der Finaltag der Amateure, bei dem die Pokalsieger auf Verbandsebene ermittelt werden, wird am 21. Mai ausgetragen, das Spiel im Preußenstadion wird um 16:40 Uhr angepfiffen.