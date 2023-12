Große Freude in Oberhausen! Der FC Sterkrade 72 steht im Kreispokal-Finale und freut sich über den Niederrheinpokal-Einzug für die Saison 2024/2025.

VfB Bottrop, Sterkrade-Nord, Spvvg. Sterkrade 06/07: Zwei top Bezirksligisten und ein Landesligist waren die bisherigen "Opfer" des FC Sterkrade 72 im Kreispokal Oberhausen-Bottrop.

Der Kreisliga-A-Tabellenführer steht seit Dienstagabend (12. Dezember 2023) im Finale! Mit 6:4 gewann 72 im Sterkrader Derby vor 250 Zuschauern gegen die Spielvereinigung, Spitzenreiter der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein.

Im Finale geht es Ende Mai oder Anfang Juni gegen ein weiteres Top-Team aus der Bezirksliga: SV Rhenania Bottrop.

"Wir haben das gemacht, was wir können. Wir haben pure Leidenschaft abgerufen und uns den Finaleinzug auch verdient. Wir hatten auch genug Chancen, um das Spiel in 90 oder 120 Minuten zu entscheiden. Aber ein Sieg im Elfmeterschießen ist noch einmal eine Emotionsstufe höher", freute sich 72-Erfolgstrainer Patrick Wojwod am Tag danach.

1:1 stand es nach 120 Minuten, bevor Jannis Heins, Angelo Gerbeshi, David Fojcik, Lars van Gelder und Damian Ford im Elfmeterschießen alle Elfer verwandelten und dem FC Sterkrade einen 6:4-Sieg sicherten. "Wir sind so etwas wie der 1. FC Saarbrücken des Kreispokals (lacht)", meinte Wojwod.

Wojwods drittes Finale - Spitzenreiter in der Bezirksliga

Auf der Facebook-Seite des FC Sterkrade 72 äußerten sich auch die Vereinsverantwortlichen schon bezüglich des Niederrheinpokals 2024/2025. Denn durch den Finaleinzug im Kreispokal ist der A-Ligist nun schon für den attraktiven Verbandspokal qualifiziert.

"Bereits jetzt träumen wir vom MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen oder Rot Weiß Oberhausen. Unsere Jungs rund um Chefcoach Patrick Wojwod konnten mit dem Finaleinzug ein tolles Jahresende erzielen. Wir gehen nun mit einem richtig positiven Gefühl in die wohlverdiente Pause. Dann geht es mit Volldampf an unser Ziel Aufstieg in die Bezirksliga!"

Am Rande: Für Trainer Wojwod ist es das dritte Kreispokal-Finale in den letzten fünf Jahren als Coach. Zweimal gewann er den Pott mit dem VfB Bottrop - gegen Fortuna und Rhenania Bottrop. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei.

Und da wäre noch der Aufstiegskampf in die Bezirksliga. FC Sterkrade 72 (45 Punkte) und Arminia Lirich (43 Zähler) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zweimal musste der FC 72 in dieser Saison Punkte abgeben, zweimal unterlag Sterkrade Arminia Lirich. Und trotzdem liegt die Wojwod-Mannschaft vorne. "Wir wollen auch am Ende vorne stehen. Das ist unser Ziel", betont er. Vielleicht gibt es obendrauf noch den Kreispokal-Sieg.