Der Amateurfußball und seine Versprechen: Vereine halten sich oft nicht an diese, aber es kommt auch vor, dass die Spieler Rückzieher machen. So geschehen beim 1. FC Hirschkamp und VfB Bottrop.

Der FC Sterkrade 72 geht als "Gewinner" aus diesem Transfer-Theater hervor.

Bevor wir ins Detail gehen: Da unterschreibt David Fojcik eine Vertrag beim C-Ligisten 1. FC Hirschkamp und bleibt doch in Sterkrade. Und: Deniz Erdem (Arminia Klosterhardt) gibt dem VfB Bottrop eine mündliche Zusage für seinen Wechsel - und geht letztendlich zum FC Sterkrade 72.

Kein Wunder, dass die Verantwortlichen des 1. FC Hirschkamp und VfB Bottrop sauer sind.

Der Fall Hirschkamp und Fojcik. Der 36-jährige Stürmer des FC Sterkrade meldete sich bei den 72ern schon ab und in Hirschkamp für die neue Saison ab dem 1. Juli 2024 an. Fojcik, der für Sterkade in der laufenden Saison 18 Tore beisteuerte, wurde via Social-Media-Kanal des Oberhausener C-Ligisten mit einem Video und Foto vorgestellt. Doch dann folgte der Rückzieher.

Trotzdem werden wir ihn jetzt nicht bestrafen oder dergleichen. Er weiß, dass er Mist gebaut hat. Er wird aber in der neuen Saison zu unserem Kader gehören. Patrick Wojwod

In einer Meldung des 1. FC Hirschkamp heißt es: "Es dauerte nur wenige Minuten, ehe die Präsentation viral ging und sich gleich zwei weitere Vereine meldeten. Beide Vereine teilten den Verantwortlichen des 1. FC Hirschkamp mit, dass David Fojcik ebenfalls zugesagt habe und waren sprachlos."

Und weiter schreiben die Hirschkamp-Verantwortlichen: "Der 1. FC Hirschkamp hat sofortige Konsequenzen gezogen und David Fojcik alle Sponsoren-Deals, Kleidung etc. gestrichen und wieder entnommen. Fojcik wird kein Teil des Herzensprojekts des 1. FC Hirschkamp! Loyalität und Herzblut stehen für die Zukunft an oberster Stelle und dies bringt David Fojcik nicht mit. Und deshalb "no Deal"!"

RevierSport fragte bei Sterkrades Erfolgstrainer Patrick Wojwod, der die 72er in dieser Saison zum Bezirksliga-Aufstieg, Kreispokal-Sieg und der Hallenstadtmeisterschaft führte, nach.

Wojwod erklärte: "Das, was David gemacht hat, kann ich nicht nachvollziehen und auch nicht befürworten. Der Junge hat einfach zu frühzeitig gehandelt, weil er kürzertreten wollte. Dann hat er sich mit seiner Freundin zusammengesetzt und einen Rückzieher gemacht. Trotzdem werden wir ihn jetzt nicht bestrafen oder dergleichen. Er weiß, dass er Mist gebaut hat. Er wird aber in der neuen Saison zu unserem Kader gehören."

Das ist alles sehr unglücklich gelaufen. Man hat das Gefühl, dass eine mündliche Zusage heutzutage nichts mehr wert ist Philipp Drießen

Und dann gibt es noch den Fall Deniz Erdem. Der Spieler von Arminia Klosterhardt hatte eigentlich dem VfB Bottrop, der kurz vor dem Landesliga-Aufstieg steht, zugesagt - in mündlicher Form. Aber letztendlich zog auch er das Versprechen zurück und schließt sich zur neuen Saison dem FC Sterkrade 72 an.

"Das ist alles sehr unglücklich gelaufen. Man hat das Gefühl, dass eine mündliche Zusage heutzutage nichts mehr wert ist", ärgert sich Philipp Drießen, der Sportliche Leiter beim VfB, in der WAZ. Mittlerweile müsse man eigentlich direkt einen Amateurvertrag unterzeichnen lassen oder bis zum 30. Juni abwarten mit der Verkündung, ehe noch etwas passiere, meinte Drießen.

Diese Personalie sieht Wojwod, der selbst Trainer beim VfB Bottrop war, etwas anders als den Fall Fojcik. Wojwod gibt auch dem VfB eine Teilschuld.

"Der VfB hätte eigentlich aus der Vergangenheit lernen müssen. Als ich Trainer war, hatten wir auch solche Fälle. Da haben Jungs zugesagt, aber nicht unterschrieben. Und plötzlich wurden sie mit Amateurverträgen geködert und wussten nichts mehr von ihrer mündlichen Zusage. Man muss sagen - leider - ist das so in diesem Geschäft. Ich für meinen Fall habe gelernt, dass ich erst Spieler vorstelle, wenn ich auch deren Unterschriften habe", erklärt Wojwod gegenüber RS.

Im Fall von Erdem und Fojcik hat der FC Sterkrade nun die Zusagen für die Spielzeit 2024/2025 erhalten - in schriftlicher und nicht nur mündlicher Form.