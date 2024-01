Stadtmeisterschaft: Nach langer Zwangspause - Möllmann kehrt mit SC 20 zurück in die Halle

Vier Jahre nach den Auseinandersetzungen bei der Hallenstadtmeisterschaft wird SC 1920 Oberhausen Präsident Thorsten Möllmann wieder dabei sein und steht als Cheftrainer an der Seitenlinie.

2020 stand Thorsten Möllmann zuletzt bei der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft an der Bande - jetzt kehrt zurück.

Zur Erinnerung: Beim Turnier im Jahr 2020 wurde das Spiel zwischen Arminia Klosterhardt und dem SC 1920 Oberhausen nach körperlichen Ausschreitungen und Tumulten abgebrochen. Der Stadtmeistertitel wurde dem Spielclub 20 daraufhin aberkannt. Präsident Möllmann wurde neben einigen Spielern von den Verantwortlichen für zwei Jahre gesperrt.

Nun kehrt Möllmann nach Zwangs- und Corona-Pause zurück in die Halle. Diesmal in der Funktion als Trainer des Titelverteidigers. „Ich freue mich auf meine Rückkehr, weil gewisse Leute nicht mehr da sind. Ich denke, es ist ein Neuanfang für alle“, blickt Möllmann nach vorn.

Übergangsweise übernahm der Präsident im Dezember den Trainerposten beim Bezirksligisten und wird das Amt an der Seitenlinie bis zum Saisonende bekleiden. Wie es für ihn nach Saisonschluss weiter geht, ist noch offen. Nach 16 Spielen hat der Spielclub 15 Zähler auf dem Konto.

Bevor es zur Rückrunde in der Liga weitergeht, steht aber erst einmal die Hallensaison an. Am Samstag (6. Januar) fällt der Startschuss in der Willy-Jürissen-Halle. Nach den Triumphen bei der Hallenmeisterschaft 2018, 2019 und 2023 ist das Ziel von Kult-Trainer Möllmann klar: „Wir möchten Hallenstadtmeister werden. Wir wollen den Titel aus den letzten Jahren verteidigen.“ In der Gruppenphase gilt es gegen Sarajevo Oberhausen, Glück-Auf Sterkrade und den PSV zu bestehen, um die Endspiele am 21. Januar zu erreichen.

Trotz seiner optimistischen Einstellung unterschätzt Möllmann die Konkurrenz nicht: „Ich glaube, dass viele starke Teams dabei sind, wenn sie das Turnier genauso ernst nehmen wie wir.“ Zum engsten Favoritenkreis zählt der Coach Arminia Klosterhardt, Sterkrade-Nord, Rot-Weiß Oberhausen II und die Sportfreunde Königshardt.

Junge Spieler können sich zeigen

Druck verspürt der Coach nach dem 4:3-Finalsieg beim Titel des letzten Jahres zwar nicht, trotzdem steht sein Team vor großen Herausforderungen. Die Mannschaft wird ohne Möllmanns Söhne David und Sascha sowie Ümit Ertural auflaufen. Daher wird es auf neue, junge Talente ankommen. „Sie müssen zeigen, dass sie in die großen Fußstapfen treten können“, fordert Möllmann.

Bei der Hallenstadtmeisterschaft werden Spieler der ersten und zweiten Mannschaft im Kader des Spielclub 20 stehen. Hier gilt es für Möllmann, die beste Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern zu finden.

Selbstvertrauen tanken für die Saison

Der Spielclub nutzt die Hallenstadtmeisterschaft auch, um Selbstvertrauen für den Rest der Saison zu tanken. „Wir möchten den Erfolg von der Stadtmeisterschaft mitnehmen, um mit breiter Brust in den Rest der Saison zu starten“, wünscht sich Möllmann.

Ganz besonders freut sich der Interimscoach auf die Atmosphäre in der Halle: „Ich hoffe, dass die Zuschauer die Hallenmeisterschaft gut annehmen und die Halle rappelvoll sein wird.“