Am Wochenende rollt der Ball bei der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft. Zwei der Favoriten: Der SC 1920 und Schwarz-Weiss Alstaden um Raphael Steinmetz.

Ab Samstag, 6. Januar, öffnet die Willy-Jürissen-Halle wieder ihre Türen für die Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft. Ab 10 Uhr kämpfen 34 Mannschaften um den Titel.

Für die Oberhausener Teams geht es an diesem Samstag und Sonntag darum, die Vorrunde als Gruppenerster oder Gruppenzweiter zu bestehen, um die Endrunde am 21. Januar zu erreichen. Titelverteidiger Spielclub 1920 Oberhausen ist auch in diesem Jahr wieder heiß auf den ganz großen Wurf. Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden rechnet sich ebenfalls Chancen aus.

Als amtierender Hallen-Champion geht der SC 20 mit dem Ziel des erneuten Titelgewinns in das Turnier. „Wir haben ganz klar das Ziel, Stadtmeister zu werden. Ich glaube aber, dass die Konkurrenz stark sein wird, wenn sie das Turnier genauso ernst nehmen wie wir“, kündigt Präsident und Trainer Thorsten Möllmann an.

Ein Selbstläufer wird der Wettbewerb in der Winterpause jedoch nicht. Das Team des Kult-Coaches steht personell vor einem großen Umbruch. Sascha und David Möllmann, sowie Ümit Ertural, die in den vergangenen Jahren an den Erfolgen des Spielclubs maßgeblich beteiligt waren, machen Platz für junge Talente. „Die Neuen müssen jetzt zeigen, dass sie in die großen Fußstapfen treten können“, fordert Möllmann. Bestehend aus Spielern der ersten und der zweiten Mannschaft startet der Bezirksligist in das Turnier.

Steinmetz holte letztes Jahr die Torjägerkanone

Auch Schwarz-Weiß Alstaden hat in diesem Jahr Ambitionen auf den Titelgewinn. In der letzten Auflage verließen die Alstadener die Halle als Vierter. Das Ziel für das Turnier formuliert Trainer Raphael Steinmetz klar: „Wir gehen in jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Wir spielen nicht nur mit, um in der Halle Spaß zu haben, sondern wir wollen möglichst weit kommen.“

Die Vorrunde muss das Team um Steinmetz mit einigen Ausfällen überstehen. Trotzdem ist der frühere Stürmer von Rot-Weiß Oberhausen optimistisch: „Nach der Vorrunde können wir mit voller Kapelle aufspielen. Wir haben sehr gute Hallenzocker in unseren Reihen. Wir verfügen über starke Torhüter und gute Techniker. Darauf wird es in der Halle ankommen.“

Ob Neuzugänge beim Hallenturnier schon zum Einsatz kommen, ließ der Spielertrainer offen. Im vergangenen Jahr gewann Steinmetz mit 11 Treffern die Torjägerkanone des Turniers. In diesem Jahr liegt der volle Fokus auf dem Erfolg mit der Mannschaft: „Der Titel Hallenstadtmeister wäre mir dieses Jahr wichtiger.“