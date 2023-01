Halle Essen: Erstes Kreisligia-Duell geht an Kettwig

Im Kampf um den 3. Platz in der Gruppe 1 gab es bei der Hallenstadtmeisterschaft Essen das erwartete Duell zwischen dem FSV Kettwig und SuS Haarzopf.

Tag eins der 27. Hallenstadtmeisterschaft in Essen ist in den Büchern, die ersten Entscheidungen in der Sporthalle am Hallo sind gefallen. Der Vogelheimer SV, der FC Kray und der FSV Kettwig sind die ersten Teilnehmer der Zwischenrunde (14. und 15. Januar).

Der größte Verlierer des ersten Turniertags war am Ende SuS Haarzopf. Als Spitzenreiter der Kreisliga A hatte sich die Mannschaft in der Fünfergruppe mindestens den für die Vorrunde berechtigenden Platz drei ausgerechnet und war auch selbstbewusst angetreten, scheiterte aber wegen eines fehlenden Punktes gegenüber dem Ligakonkurrenten FSV Kettwig. Immerhin: Mit 12:1 konnten die Haarzopfer den höchsten Sieg des Tages feiern. Nach dem Aus aber nur ein schwacher Trost.

Der FSV hingegen freute sich riesig über den Erfolg. In der Liga liegt Kettwig 19 Punkte hinter SuS Haarzopf und verlor das erste direkte Duell in der Liga erst Anfang Dezember mit 0:2. Dafür ist den Kettwigern die Revanche geglückt, so dass es nach dem Abpfiff gegen Kray (3:3) großen Jubel gab.





Christian Knappmann und dem FC Kray ist die erste Pflichtaufgabe des Wettbewerbs recht mühelos gelungen. Am ersten Turniertag kurz nach Trainingsauftakt am 2. Januar musste der Oberligist und amtierende Hallenstadtmeister den Gruppensieg wegen des Kettwig-Remis allerdings verdientermaßen an den Vogelheimer SV abtreten. Das Auftaktspiel der beiden geriet direkt zum Höhepunkt, mit der Schlusssirene verwandelte Kray-Keeper Jan Fauseweh einen Strafstoß zum 4:4-Ausgleich.

Noch 14 Gruppen müssen nun nachlegen. Die Vorrunde wird am Wochenende (6.-8. Januar) von den übrigen 57 Vereinen komplettiert. Den Anfang machen unter anderem mit der SpVg. Schonnebeck und ETB Schwarz-Weiß Essen die nächsten Oberligisten und hoch gehandelten Teams.