Schalke, VfL Bochum, BVB: Darum wird die 2. Runde im DFB-Pokal später ausgelost

Die Revierklubs BVB, Schalke und VfL Bochum sowie Gladbach stehen in der 2. Runde des DFB-Pokals. Termine und Infos zur Auslosung gibt es hier.

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04, Vizemeister Borussia Dortmund, der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach sind mit souveränen Erfolgen in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. S04 siegte unter dem neuen Trainer Frank Kramer am Sonntag mit 5:0 (4:0) beim Regionalligisten Bremer SV in Oldenburg. Der BVB setzte sich schon am Freitagabend mit 3:0 (3:0) beim Drittligisten 1860 München durch und der VfL Bochum ließ am Samstag bei Regionalligist Viktoria Berlin nichts anbrennen. Gladbach setzte sich beim Oberligisten SV Oberachern im Freiburger Dreisamstadion souverän und ohne große Mühe mit 9:1 (6:0) durch.

DFB-Pokal: Auslosung, TV und Termine

Während sich die NRW-Nachbarn Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln blamierten, erreichten die drei Revierklubs ohne Probleme die zweite Runde des DFB-Pokals. Auf ihre Gegner in der 2. Runde müssen sich der BVB, Schalke, der VfL Bochum und Gladbach noch gedulden. Nach Informationen des Kicker wird diese nämlich erst am 4. September ausgelost. Ursächlich dafür ist die verspätete Austragung des Supercups, den der FC Bayern erst an diesem Pokal-Wochenende durch ein 5:3 gegen RB Leipzig gewann. Beide Mannschaften tragen ihre Erstrunden-Spiele Ende August aus, erst anschließend wird die 2. Runde ausgelost.

Die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals wird am 4. September live im ZDF übertragen. Ausgetragen werden die Spiele dann am 18. und 19. Oktober 2022. Wie schon die 1. Runde wird auch die 2. Runde vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Einzelne Spiele sollen im Free-TV in der ARD und beim ZDF laufen.

BVB, Schalke und VfL Bochum: Die Torschützen im DFB-Pokal

Für die Schalker machten im ersten Pflichtspiel der neuen Saison Rodrigo Zalazar (3. Minute), Dominick Drexler mit einem Doppelpack (12./33.) und Sebastian Kmiec per Eigentor (39.) schon früh alles klar, Marcin Kaminski erhöhte noch (83.). Keeper Malte Seemann vom Bremer SV hielt zudem einen Foulelfmeter des Schalker Neuzugangs Sebastian Polter (5.). Für den BVB machten in München Donyell Malen (8.), Jude Bellingham (31.) und Karim Adeyemi (35.) alles klar. Auf Seiten des VfL Bochum trugen sich Simon Zoller (18.), Takuma Asano (22.) und der neue Mittelstürmer Philipp Hofmann (65.) in die Torschützenliste ein.

Gladbach verpasste nur knapp ein zweistelliges Ergebnis. Marcus Thuram mit einem Hattrick (3./22./36.), Jonas Hofmann (37./45.+2) und Rami Bensebaini (45.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Kapitän Lars Stindl (47.) unmittelbar nach der Pause, Joseph Scally (59.) und Florian Neuhaus (78.) erhöhten dann vor 15.000 Zuschauern. Nico Huber gelang noch der Ehrentreffer für Oberachern (61.).