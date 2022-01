DFB-Pokal-Viertelfinale: Auslosung, Gegner, Termine

Der VfL Bochum steht erstmals seit 2016 wieder im Viertelfinale im DFB-Pokal. Nun warten die Fans auf die Auslosung und die nächsten Ansetzungen.

Der VfL Bochum hat es zum ersten Mal seit 2016 wieder in ein Viertelfinale im DFB-Pokal geschafft: Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis besiegte am Dienstag den Liga-Konkurrenten FSV Mainz 05 mit 3:1 (0:1). Milos Pantovic traf beim Achtelfinal-Erfolg doppelt, das dritte Tor erzielte Eduard Löwen.

Nun können sich die Fans der Bochumer auf den 30. Januar freuen. Während der ARD-Sportschau wird das Viertelfinale ausgelost. Es sind jeweils vier Bundesligisten und vier Zweitligisten im Topf.

DFB-Pokal: RB Leipzig, SC Freiburg und Union Berlin dabei

Neben Bochum haben sich RB Leipzig, der SC Freiburg und Union Berlin qualifiziert. Alle Klubs haben noch keinen Titelgewinn im DFB-Pokal vorzuweisen.

Unter den Zweitligisten befinden sich drei Klubs, die bereits im Finale triumphieren konnten. Der Karlsruher SC gewann in den Jahren 1955 und 1956 den DFB-Pokal. Der Hamburger SV konnte 1963, 1976 und 1987 einen Sieg im Endspiel bejubeln. Und die Spieler von Hannover 96 stemmten 1992 den Pokal im Berliner Olympiastadion in die Höhe. Der FC St. Pauli komplettiert das Feld der Zweitligisten, die Hamburger gewannen den DFB-Pokal bislang noch nicht.

Viertelfinale am 1. und 2. März

Wenn das Viertelfinale ausgelost worden ist, werden die Spieltermine festgelegt. Am 1. und 2. März werden die Partien ausgetragen. Vermutlich spielt der VfL Bochum am 2. März. Grund ist der Bundesliga-Spielplan. Am Sonntag, 27. Februar, steht nämlich die Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig auf dem Programm.

Sollten die Bochumer auch diese Runde überstehen, müssten sie am 19. oder 20. April wieder ran. Für diese beiden Tage sind die Halbfinal-Spiele angesetzt.

Die Bochumer können sich auch Hoffnungen auf das größte Spiel im deutschen Fußball machen. Da Rekordgewinner Bayern München und Titelverteidiger Borussia Dortmund bereits ausgeschieden sind, sind die Chancen auf einen Finaleinzug so groß wie nie. Am 21. Mai 2022 findet in Berlin das Endspiel statt.

Zuletzt erreichten die Bochumer im Jahr 1988 das Finale. Damals unterlag die Mannschaft von Trainer Hermann Gerland Eintracht Frankfurt mit 0:1. Der Ungar Lajos Detari zerstörte mit seinen Treffer damals den Titeltraum der Bochumer.