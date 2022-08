Conference League: 1. FC Köln gegen Favres Nizza, Belgrad und Slovacko

Der 1. FC Köln hat in der Conference League eine interessante Gruppe erwischt.

Der Fußball-Bundesligist trifft in der Hauptrunde auf OGC Nizza mit Trainer Lucien Favre und dem früheren Bayern-Verteidiger Dante, Partizan Belgrad und den tschechischen Pokalsieger FC Slovacko. Das ergab die Auslosung am Freitag in Istanbul.

Köln hatte sich als Bundesliga-Siebter der Vorsaison in den Playoffs gegen den Fehérvár FC aus Ungarn durchgesetzt. Nach einem 1:2 zu Hause gewannen die Rheinländer am Donnerstag 3:0 in Ungarn. Der erste Gruppenspieltag findet am 8. September statt, der letzte am 3. November. Ab Februar geht es mit den K.o.-Runden weiter. Das Finale findet am 7. Juni 2023 in Prag statt. Die genaue Ansetzung der Spieltage soll bis Samstag um 12.00 Uhr erfolgen.

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A

Basaksehir Istanbul

AC Florenz

Heart of Midlothian

FK Riga

Gruppe B

West Ham United

FCSB Bukarest

RSC Anderlecht

Silkeborg IF

Gruppe C

FC Villarreal

Hapoel Beer Sheva

Austria Wien

Lech Posen

Gruppe D

Partizan Belgrad

1. FC Köln

OGC Nizza

1. FC Slovacko

Gruppe E

AZ Alkmaar

Apollon Limassol

FC Vaduz

SC Dnipro-1

Gruppe F

KAA Gent

Molde FK

Shamrock Rovers

Djurgardens IF

Gruppe G

Slavia Prag

CFR Cluj

Sivasspor

KF Balkani

Gruppe H

FC Basel

Slovan Bratislava

Zalgiris Vilnius

FC Pyunik Erewan