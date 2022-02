Schwer verletzt: Saison für Ex-Schalker McKennie womöglich vorbei

Weston McKennie hat sich im Champions-League-Spiel mit Juventus Turin eine schwere Verletzung zugezogen. Die Saison könnte für den früheren Schalke-Profi damit vorbei sein.

Schock für Weston McKennie und Juventus Turin: Der Mittelfeldmann hat sich einen Bruch im linken Mittelfuß zugezogen. Der US-Amerikaner wurde im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Villareal am Dienstagabend (1:1) von einer Grätsche am Fuß erwischt und kurze Zeit später für den früheren Gladbacher Denis Zakaria verletzt ausgewechselt. Am Mittwoch bestätigte sein Verein die Verletzung.

Nun droht McKennie, der zwischen 2016 und 2020 für Schalke 04 spielte (91 Pflichtspiele für die Profis, fünf Tore, sieben Vorlagen), eine längere Verletzungspause. Bei einem Mittelfußbruch wird je nach Schwere der Fraktur üblicherweise mit einer Ausfalldauer von bis zu drei Monaten gerechnet. Offizielle Angaben zur geschätzten Verletzungszeit gab es bisher nicht.

Saison-Aus für McKennie ist möglich

Ziemlich genau dann findet der letzte Spieltag in der italienischen Serie A statt (22. Mai). Im schlechtesten Fall ist die Saison für McKennie also gelaufen. Bitter zudem für den 31-fachen Nationalspieler: Der 23-Jährige wird die drei abschließenden WM-Qualifikationsduelle in der Länderspielpause Ende März mit den USA verpassen.

Nach seinem Wechsel von Schalke nach Italien hat sich McKennie bei Juventus zum Stammspieler entwickelt. Insgesamt lief er bisher 74-mal für Turin auf (fünf Tore, sieben Vorlagen), in der laufenden Saison kommt er auf 28 Pflichtspiel-Einsätze (vier Tore).