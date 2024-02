Die Hammer SpVg muss einen neuen Trainer suchen. Nach dem 1:1 gegen den Vorletzten der Westfalenliga 1, trat Holger Wortmann zurück.

Es hatte sich ein wenig angedeutet. Der Trainer der Hammer SpVg, Holger Wortmann, kündigte unmittelbar nach dem 1:1 gegen TuS Haltern seinen Rücktritt an.

Der Tabellenletzte der Westfalenliga 1 blickt von Spieltag zu Spieltag auf einen größeren Abstand zum rettenden Ufer. Zehn Punkte nach 16 Partien sind einfach viel zu wenig. Wenig überraschend kam es daher zur Trennung zwischen Trainer und Verein.

Im Kellerduell zwischen der Hammer SpVg und der TuS Haltern hätte der Turn-Around gestartet werden sollen. Das 1:1 hilft allerdings keinem der beiden Akteure. Während der Frust beider Teams noch tief saß, sorgte Wortmann mit seinem sofortigen Rücktritt für Aufsehen.

"Die letzten dreieinhalb Jahre waren schon sehr anstrengend. Die schlechte wirtschaftliche Situation im Verein macht es nicht einfach, immer wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft ins Rennen zu schicken", erklärte der Sportliche Leiter Wortmann gegenüber dem "Westfälischen Anzeiger".

Wortmann kam 2020 als Sportlicher Leiter zur HSV. Damals spielte der Traditionsverein noch in der Oberliga Westfalen. In den vergangenen Jahren legten vor allem finanzielle Probleme den Klub aus Hamm Steine in den Weg. Nun droht der erneute Abstieg.

Dirk Blumenkemper, Fußball-Abteilungsleiter und Vizepräsident, zeigte sich gegenüber dem "Westfälischen Anzeiger" enttäuscht über den Rücktritt: "Ich finde es sehr schade, denn die Zusammenarbeit hat einwandfrei funktioniert. Aber ich kann ihn auch verstehen."

Hamm steht vor einer Mammutaufgabe: Neben der schwierigen Aufgabe, den Verein vor dem erneuten Abstieg zu bewahren, muss sich der Klub auch um einen neuen Sportlichen Leiter kümmern.

Wortmann hingegen hat bereits einen neuen Posten für sich gesichert. Der Bezirksligist SV Hüsten 09 stellte den Hammer unmittelbar nach Veröffentlichung des Rücktritts als neuen Trainer für die Saison 2024/25 vor.

Der 56-jährige Wortmann wird auf der Vereinsseite zitiert: "Von der ersten Kontaktaufnahme an war ich mit den Verantwortlichen des SV Hüsten 09 direkt auf einer Wellenlänge. Sicherlich wird es den ein oder anderen überraschen, dass ich in die Bezirksliga wechsel, aber für mich ist der SV Hüsten 09 kein normaler Bezirksligist."