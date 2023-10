Westfalenliga 2: Erstes Tor mit 29 Jahren - Keeper rettet DSC Wanne-Eickel Platz drei

Eigentlich steht Frederic Westergerling in der Westfalenliga 2 beim DSC Wanne-Eickel zwischen den Pfosten. Am Sonntag wurde er anderweitig benötigt.

Im Spiel gegen den Hombrucher SV 09/72 kam es am Sonntag in der Westfalenliga 2 zu einer ungewöhnlichen Szene. Nach 90 Minuten lag der DSC Wanne-Eickel mit 0:1 zurück. Mit einem kuriosen Tor gelang den Gästen in der fünften Minute der Nachspielzeit der Ausgleich.

Es gehört fast zum Alltag, dass die Torhüter des zurückliegenden Vereins bei der letzten Aktion mit nach vorne gehen. Was selten vorkommt ist der Fakt, dass das auch belohnt wird. Beim DSC Wanne-Eickel war das am Sonntag anders.

“Ist ja dann fast auch schon egal, ob wir 0:2 verlieren oder ob ich die Möglichkeit habe, vorne Unruhe zu stiften”, erklärte Frederic Westergerling. Es war sein erstes Tor in der Karriere - mit 29 Jahren.

So kam es: Tief in der Nachspielzeit gab es für die Gäste aus Wanne-Eickel einen Eckball. Den konnte Hombruch klären, es gab aber Freistoß für den DSV und für den Keeper die zweite Chance offensiv aktiv zu werden.

Der Schlussmann schaut zurück: "Ich wurde direkt zugestellt. Da ich im Raum Dortmund wohne, kennen mich einige Jungs. Doch nicht nur deshalb wurde ich eng gedeckt, allein schon wegen meiner Größe (1,92 Meter, Anmerkung der Redaktion) gab es eine enge Manndeckung."

Ich habe mir vorher schon gesagt, den Ball mache ich jetzt rein. Ich war felsenfest davon überzeugt Frederic Westergerling

Sein Zusatz: “Ich habe mir vorher schon gesagt, den Ball mache ich jetzt rein. Ich war felsenfest davon überzeugt." Und so war es dann auch. Wobei er keinen Plan hatte, was er nach dem Ausgleich, den er per Kopf erzielte, machen sollte. “Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich habe noch nie ein Tor geschossen. Deswegen wusste ich auch gar nicht, was ich beim Torjubel machen sollte.”

Seine Mitspieler schon, während sie ihn feierten, suchte der Keeper schon das Haar in der Suppe. "Es war aber auch schade, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.”

Nach dem Remis ging es dann doch zumeist um die Kuriosität, dass ein Torwart für den DSC traf. “Ein paar Kollegen kamen nach dem Spiel zu mir und meinten, dass ich jetzt schon mehr Tore als sie erzielt habe. Zu Xhino Kadiu habe ich gesagt, dass er ja nicht immer alle Tore machen kann. Jetzt hat mal jemand anderes das Ding reingemacht”, witzelt der Keeper. Kadiu ist mit aktuell neun Toren der Top-Torschütze der Liga.

Der Treffer von Westergerling soll aber nicht nur Glück gewesen sein. “Dass ich kopfballstark bin, ist allen vorher schon aufgefallen. Wenn der Torwarttrainer im Training mal nicht da war, habe ich oft mit den anderen die Kopfbälle vor dem Tor geübt. Das ist lustig, dass das jetzt geklappt hat.”

Westergerling sicherte seiner Mannschaft einen Punkt, der beim Kampf um einen oberen Tabellenplatz sicherlich hilft, Wanne-Eickel liegt zwei Zähler hinter Spitzenreiter Concordia Wiemelhausen auf Platz drei.

Weiter geht es am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den RSV Meinerzhagen. Dann hofft Westergerling allerdings, dass er nicht wieder im Angriff einspringen muss, denn das trifft ja nur zu, wenn die Brechstange herausgeholt werden muss.