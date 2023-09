Westfalenliga: "Wir feiern ihn" - Dieser Spieler ist aktuell bei RTL II im TV

Oberliga-Absteiger TuS Erndtebrück ist ganz ordentlich in die Westfalenliga-2-Saison gestartet. Aktuell muss der TuS auf einen seiner Besten verzichten. Der Grund: Eine TV-Show.

Sechs Spiele und zehn Punkte, ein ordentlicher Start des TuS Erndtebrück in die Westfalenliga. Der Absteiger würde gerne wieder schnell in die Oberliga hochkommen.

"Wir wollen in dieser Saison so lange wie möglich oben mitspielen. Mal schauen, was dann zum Ende der Serie für uns geht. Wir haben jedenfalls eine junge und ambitionierte Mannschaft beisammen, die wirklich Spaß macht", erzählt Holger Lerch, Sportlicher Leiter, der Erndtebrücker gegenüber RevierSport.

Der Saisonstart des TuS wäre noch viel besser ausgefallen, wenn die Erndtebrücker die letzten beiden Partien beim SV Sodingen (0:2) und gegen den Lüner SV (1:2) nicht verloren hätten.

Lerch ärgert sich darüber ein wenig: "Ja, da war auf jeden Fall mehr drin. In diesen Spielen haben wir Punkte verschenkt. Aber unsere Mannschaft ist mit 22,7 Jahren im Schnitt sehr jung. Wir müssen auch noch einiges dazulernen."

Wir freuen uns als ganzer Verein für ihn. Wir schauen auch jeden Abend die Sendungen, feiern und unterstützen ihn. Aktuell bildet er auf der Liebesinsel kein Paar. Aber ich kann den Mädels nur empfehlen, 'Leo' auszuwählen. Er ist ein toller Junge, ein typischer Schwiegermutters Liebling Holger Lerch über Leandro Fünfsinn

Über dem Altersschnitt liegt Stürmer Leandro Fünfsinn (23). Der Angreifer fehlt den Erndtebrückern aktuell wie auch Robin Klaas und Marc Uvira, die verletzt ausfallen.

Derweil ist Fünfsinn nicht verletzt, sondern aktuell in der RTL-II-Realityshow "Love Island" zu sehen. "Das wurde alles ganz sauber von Leandro kommuniziert. Wir freuen uns als ganzer Verein für ihn. Wir schauen auch jeden Abend die Sendungen, feiern und unterstützen ihn. Aktuell bildet er auf der Liebesinsel kein Paar. Aber ich kann den Mädels nur empfehlen, 'Leo' auszuwählen. Er ist ein toller Junge, ein typischer Schwiegermutters Liebling", erzählt Lerch.

Einige Wochen wird Erndtebrück auf Fünfsinn wohl verzichten müssen. "Sportlich tut uns das sehr weh. Denn Leandro ist eigentlich ein Stammspieler", ergänzt Lerch, der aber nicht jammern will. "Wir haben nach dem Abstieg 16 neue Spieler integriert und diese haben für eine Aufbruchstimmung gesorgt. Wir haben Spieler, die sich voll und ganz mit dem TuS Erndtebrück identifizieren", betont Lerch.

Am Sonntag (24. September, 15.15 Uhr) geht es zum SC Obersprockhövel. Dann sollen nach zwei Niederlagen in Folge wieder drei Punkte her. Lerch: "Das ist unser Bestreben. Aber wir wissen auch, dass in dieser engen Liga jedes Spiel verdammt schwer ist. Das haben uns auch die Partien gegen Sodingen und Lünen gelehrt."