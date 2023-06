DSC Wanne-Eickel: Auf diesen Positionen möchte sich der DSC noch verstärken

Der DSC Wanne-Eickel kündigte nach dem erzitterten Klassenerhalt in der vergangenen Saison einen Umbruch an. Der Kader des Westfalenligisten nimmt mittlerweile Form an.

Erst am letzten Spieltag der abgelaufenden Westfalenliga-2-Spielzeit sicherte sich der DSC Wanne-Eickel den Klassenverbleib. Seitdem hat sich bei den Hernern viel verändert. Die Kaderplanung für die neue Saison läuft auf Hochtouren. Neben zahlreichen Spielerwechseln (14 Abgänge, 9 Zugänge) wird mit Pascal Beilfuß ab dem 1. Juli 2023 ein neuer Trainer die erste Mannschaft des DSC betreuen. Davide Basile, bis zum Ende der letzten Saison der Übungsleiter, wird Beilfuß als Assistent zur Verfügung stehen. Da Wanne-Eickel keinen Sportlichen Leiter hat, kümmern sich Beilfuß und Basile gemeinsam um die Kaderplanung. "Wir sind schon relativ weit", zieht Basile ein Zwischenfazit zur bisherigen Transferperiode. Dennoch sind bei Wanne-Eickel noch einige Baustellen vorhanden, wie der 30-Jährige erklärt: "Wir suchen noch einen Innenverteidiger, einen erfahrenen Sechser, einen Linksverteidiger und einen flexiblen Offensivmann." Aber bereits jetzt hat der DSC einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern, wie der neue Co-Trainer betont. Zusätzlich zur sportlichen Tauglichkeit achtet das Duo bei der Suche nach Neuzugängen auch darauf, ob die Spieler "charakterlich einwandfrei" sind. So sieht die Vorbereitung des DSC Wanne-Eickel aus Am 2. Juli startet Wanne-Eickel mit der Saisonvorbereitung. Vom 5. Juli bis zum 12. Juli bestreitet die Beilfuß-Truppe ein Vorbereitungsturnier. Am Cranger Kirmes Cup, der am 15. Juli beginnt, nimmt der DSC ebenfalls teil. Es folgen weitere Testspiele gegen den Landesligisten SF Niederwenigern (30. Juli) und den Oberligisten SF Hamborn 07 (6.August). "Wir werden viele Partien spielen, damit sich die Jungs erstmal einspielen können und um die nötige Spielfitness zu haben. Im Training werden wir dann an den taktischen Dingen arbeiten", erzählt Basile. Für die anstehende Spielzeit hat der neue Trainer-Assistent bereits ein Ziel formuliert: "Wir möchten einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das wollen wir auch möglichst früh klarmachen, um uns danach weitere Ziele zu stecken." Die bisherigen Transfers des DSC Wanne-Eickel Zugänge:Frederic Westergerling, Lukas Kubiak (beide Wacker Obercastrop), Nils Buchwalder, Dogan Mehmetoglou, Bekem Saglam (alle TuS Hordel), Skandar Soltane (SpVgg Erkenschwick), Salih Arabaci (YEG Hassel), Ramazan Bünyamin Karatas (Firtinaspor), Chi Jason Ateghang (VfB Waltrop) Abgänge: Antonio Abazi (BW Alstedde), Khaled Merhi (DJK Wattenscheid), Luca Hauswerth (Concordia Wiemelhausen), Melih Aydin (SSV Buer), David Sdzuy (SpVgg Erkenschwick), Christoph van der Heusen (TuS Ennepetal), Benjamin Teichmöller (Lüner SV), Johannes Engel, Marvin Piechottka (beide Vestia Disteln), Sven Preissing (TuS Stockum), Luca Robert (SV Schermbeck), Chris Matuszak (Wacker Obercastrop), Daniel Schultz (VfB Habing), Patrick Preissing (Ziel unbekannt)

