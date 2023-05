SV Wacker Obercastrop: Nach Kevin Großkreutz - Nächster ehemaliger Nationalspieler unterschreibt

Der SV Wacker Obercastrop macht ernst! Der Klub aus Castrop-Rauxel will in der kommenden Saison in die Oberliga aufsteigen. Der nächste Kracher hat unterschrieben.

Nach Kevin Großkreutz hat der SV Wacker Obercastrop den nächsten ehemaligen Nationalspieler in die Westfalenliga gelockt. Valdet Rama wechselt zur Saison 2023/24 vom Regionalligisten Wuppertaler SV zum SV Wacker Obercastrop. "Ich möchte dem Amateurfußball etwas zurückgeben, dort fing für mich alles an. Impuls für den Wechsel war Almir Ahmetovic, den ich im Jahr 2018 kennengelernt habe. Wir sind mittlerweile gute Freunde", sagt der 35-Jährige bei seiner Vorstellung. Rama weiter: "Ich freue mich, jetzt ein Teil der Obercastroper Familie zu sein. Ich hatte mit den Verantwortlichen um Tim Eibold und Thorben Krol sowie dem Trainerteam um Antonio Molina gute Gespräche, sodass ich mich am Ende für diesen Schritt entschieden habe. Ich hoffe, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen und erfolgreich sind. Dafür werde ich alles tun." Rama kann auf eine beachtliche Profikarriere in Deutschland, China, Schweden, Albanien und Spanien zurückblicken. Valdet Rama - Karrierestationen im Überblick: Rot-Weiss Essen U19: 18 Spiele, ein Tor. VfL Wolfsburg U19: 6 Spiele, ein Tor. VfL Wolfsburg U23: 65 Spiele, zehn Tore. Hannover 96 U23: 16 Spiele, ein Tor. Hannover 96: 16 Spiele, kein Tor. FC Ingolstadt: 32 Spiele, zwei Tore. Örebro SK: 52 Spiele, zehn Tore. Real Valladolid: 31 Spiele, ein Tor. TSV 1860 München: 45 Spiele, fünf Tore. Würzburger Kickers: 29 Spiele, zwei Tore. Yanbian Funde: 7 Spiele, kein Tor. FK Kukësi: 17 Spiele, drei Tore. SV Meppen: 53 Spiele, neun Tore. Wuppertaler SV: 30 Spiele, ein Tor. In über 400 Profi-Spielen lief er für den VfL Wolfsburg II, FC Ingolstadt, Hannover 96, Örebro SK, Real Valladolid, 1860 München, Würzburger Kickers, YB Funde, FK Kukesi, SV Meppen und den Wuppertaler SV auf. Zudem stand Rama in 15 Länderspielen für sein Heimatland Albanien auf dem Feld, dabei gelangen ihm drei Tore. Einst spielte er in seiner Zeit bei Valladolid sogar gegen Messi - RevierSport berichtete. Der Sportliche Leiter des SV Wacker, Tim Eibold, erklärt: "Zunächst möchte ich mich bei unserem Wirtschaftsrats-Mitglied Almir Ahmetovic bedanken, der den Transfer erst möglich gemacht hat. Valdet und Almir kennen sich seit Jahren und sind eng befreundet." Eibold ergänzt: "Valdet wird unserer Mannschaft nochmal eine besondere Qualität verleihen. Mit seiner Erfahrung und seiner Vita kann er auch den jüngeren Spielern eine Menge mitgeben. Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat." Rama ist nach Kevin Großkreutz und Marko Onucka (beide TuS Bövinghausen) sowie Chris Matuszak (DSC Wanne-Eickel), Roy Breilmann (SG Castrop-Rauxel), Imad Aweimer (vereinslos, zuvor FC Kray), Andreas Ogrzall (SV Sodingen), Soufian Laghrissi (SG Wattenscheid U19) und Cedric Drobe (SV Schermbeck) der neunte Sommer-Neuzugang des SV Wacker Obercastrop.

