Westfalenliga 2: Vier Tore in 12 Minuten - der FC Brünninghausen dreht das Spiel furios

Der FC Brünninghausen konnte am 26. Spieltag der Westfalenliga 2 wieder siegen und bezwang den RSV Meinerzhagen mit 4:1.

4:1 hieß es nach 90 Minuten im Stadion am Hombruchsfeld. Im Heimspiel bezwang der FC Brünninghausen den RSV Meinerzhagen am Ende souverän. Dabei ging das Spiel für den Tabellenführer der Westfalenliga II, der vor dem Spiel nur einen Punkt Vorsprung auf den Verfolger Türkspor Dortmund hatte, gar nicht gut los.

Das Team wirkte schläfrig und ohne Wille, es schien, als wäre der FC nach der Niederlage am letzten Spieltag (1:3 gegen den SC Neheim) gehemmt. Und so kam es wie es kommen musste, Alessandro Tomasello erzielte die Führung für den Tabellenvierten (30.).

Nach der Halbzeit drehte Brünninghausen dann aber kurz auf und entschied das Spiel innerhalb von zwölf Minuten durch Tore von Sebastian Kruse (50.), Florian Gondrum (55.), Kevin Brümmer (60.) und Dietrich Liskunov (62.).

Gästetrainer Mutlu Demir zeigte sich nach Abpfiff enttäuscht: „Es ist schwierig so kurz nach dem Spiel ein Fazit zu ziehen ohne negativ zu werden. Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, das Spiel noch mehr in unsere Richtung zu lenken. Meine Halbzeitansage ging nur auf die mentale Ebene, denn spielerisch hatten wir das Spiel ja komplett im Griff.“

Aber auch Demir wusste, was der Grund für die Niederlage war: „Brünninghausen haben dann starke 15 Minuten gereicht, um als Sieger vom Platz zu gehen. Nicht weil wir spielerisch unterlegen waren, sondern weil wir in den paar Minuten alles haben Vermissen lassen, was man als Fußballer gegen den Tabellenführer braucht. Dadurch haben wir verdient verloren.“

Vier Siege fehlen noch zum Aufstieg

Während der RSV damit auf dem vierten Tabellenplatz stehen bleibt, ist der FC Brünninghausen nur noch vier Siege vom Aufstieg in die Oberliga Westfalen entfernt. Da aber auch der Verfolger aus Türkspor Dortmund mit 4:2 beim DSC Wanne-Eickel gewann, liegt der Vorsprung weiterhin bei nur einem Zähler.

Trainer Rafik Halim erklärte nach der anstrengenden Partie mit schwächelnder Stimme, wie er zu Protokoll gab, was er seiner Mannschaft in der Halbzeit gesagt hat: "Wir haben kaum über Taktik gesprochen. Ich habe versucht, die Mannschaft zu erinnern, was für eine geile Serie wir spielen und absolut gar keinen Druck haben. Wir mussten einfach mal wieder Freude am Fußball haben. Es wirkte alles sehr verkrampft und so, als ob jeder irgendeine Last zu tragen hat. Deswegen war die Vorgabe eigentlich nur: Habt Spaß, geht raus und zeigt, dass ihr es besser könnt.“

Und das klappte wie geschmiert. Die Mission Aufstieg geht für Brünninghausen dann am nächsten Spieltag beim SC Obersprockhövel weiter (Sonntag, 07. Mai, 15:15 Uhr), Meinerzhagen trifft auf den SV Sodingen (15:30 Uhr).