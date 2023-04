YEG Hassel: Drei Elfmeter! Durdu kritisiert Schiedsrichter nach 2:4 gegen Brünninghausen

Beim 4:2-Erfolg des FC Brünninghausen über YEG Hassel in der Westfalenliga 2 gab der Unparteiische drei Mal Elfmeter. YEG-Trainer Hakan Durdu zeigte sich damit äußerst unzufrieden.

Am 23. Spieltag der Westfalenliga 2 musste sich YEG Hassel gegen den Tabellenführer FC Brünninghausen mit 2:4 geschlagen geben. Doch zunächst sah es für die Gastgeber so aus, als hätte man den aktuellen Spitzenreiter aus Dortmund ärgern können.

Bereits in der 15. Spielminute konnte Hassel durch einen Konter, der von Raygivano Dompig vollendet wurde, in Führung gehen. Doch Brünninghausen ließ sich von dem Rückstand nicht irritieren und so konnte Florian Gondrum per Elfmeter (21.) den Ausgleich erzielen. Dann bekam auch Hassel kurz vor Ende der ersten Hälfte einen Strafstoß zugeschrieben, den Cihan Yildiz sicher zur 2:1 Pausenführung verwandelte.

Doch in der zweiten Halbzeit drehte Brünninghausen auf und konnte durch Tore von Gondrum (58.), Julian Trapp (61.) und Patrick Trawinski (89.) das Spiel zu Gunsten der Gäste drehen. YEG-Trainer Hakan Durdu zeigte sich trotzdem zufrieden mit der gezeigten Leistung: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. In der ersten Halbzeit hat man keinen Klassenunterschied gesehen, ich würde sogar sagen, dass wir das bessere Team waren.“

Auch Rafik Halim, Trainer des FC Brünninghausen, sprach den Gastgebern ein Lob für die gezeigte Leistung aus: „In der ersten Halbzeit hat YEG es viel besser als wir gemacht, obwohl acht Spieler aus der Stammelf gefehlt haben. In der zweiten Hälfte haben sie dann aus dem letzten Loch gepfiffen.“ Diese fehlende Energie konnten die Gäste eiskalt nutzen, um den Auswärtserfolg zu sichern.

Schiedsrichterentscheidung für Durdu spielentscheidend

Trotz der drei Gegentore in der zweiten Hälfte legte Durdu nach Abpfiff den Fokus vor allem auf die positiven Seiten des Spiels: „Brünninghausen hat versucht uns auszukontern. Das haben wir in der ersten Hälfte nicht zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben sie dann den Druck erhöht.“ Trotzdem habe Hassel bis zum Ausgleichstreffer eine starke Figur abgeben können.

YEG: Schulz-Knop, Nishino, Öztürk, Giorouk (68. Akyürek), Dompig (39. Ayürek), Yildiz, Arabaci, M. C. Özkaya (82. Ciftci), M. Özkayam, Kara Ali, Kaya Brünninghausen: Broda, Kruse, Gondrum, Ziegelmeir, Lennertz, Brümmer, El Hamassi (74. Khan), Liskunov (82. Trawinski), Tekin (94. Ölgün), Trapp (93. Gedascke), Cinar Tore: 1:0 Dompig (15.), 1:1 Gondrum (21.), 2:1 Yildiz (45+2), 2:2 Gondrum (58.), 2:3 Trapp (61.), 2:4 Trawinski (89.)

Doch dann bekamen die Gäste einen zweiten Elfmeter zugesprochen. Für Durdu eine klare Fehlentscheidung: „Der Spieler wurde aus meiner Sicht deutlich außerhalb des Strafraums gefoult, der Unparteiische hat das leider anders gesehen. Danach entwickelt sich das Spiel dann in eine andere Richtung. Wir haben definitiv viel mehr verdient als eine Niederlage.“

Gerade im Hinblick auf die lange Verletztenliste der Gelsenkirchener war es für Durdu trotzdem eine starke Teamleistung. „Wir mussten Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzten, Spieler, die noch nicht so viel Spielpraxis hatten. Wir haben dieses Jahr einen dünnen Kader, aber darin ist viel Qualität. Das konnte man gerade in der ersten Halbzeit wieder sehen“, freute sich der Trainer nach der Partie.