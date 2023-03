Nächster Coup für Türkspor Dortmund: 151-maliger Oberliga-Spieler kommt

Türkspor Dortmund hat einen weiteren Zugang für die kommende Saison präsentiert, der reichlich Erfahrung aus der Oberliga mitbringt.

Es läuft bei Türkspor Dortmund. Sportlich, denn als Tabellenzweiter der Westfalenliga 2 ist der Durchmarsch für den Aufsteiger weiterhin in Reichweite. Und auch mit Blick auf die Planungen für die kommende Saison.

Denn nur zwei Tage nachdem TSD die Verpflichtung von Alessandro Tomasello verkündete, folgte der nächste Transfercoup der Dortmunder: Ibrahim Bulut wird im Sommer zu Türkspor wechseln. Der 29-Jährige spielt derzeit für den Oberligisten ASC Dortmund und kuriert einen Kreuzbandriss aus.

Sein künftiger Klub ist sichtlich stolz auf die Verpflichtung: "Wir sind sehr erfreut, dass dieser Transfer geklappt hat. Mit Ibrahim Bulut kommt ein 151-maliger Oberligaspieler zu uns in den Fredenbaum", wird der Sportliche Leiter Emre Konya in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Er wird unser ohnehin schon starken Kader nochmals verstärken und kann in unserem Verein zu einer Identifikationsfigur werden."

Bulut war vor der laufenden Saison als Kapitän der TSG Sprockhövel zum ASC gewechselt. Für Sprockhövel bestritt der flexibel einsetzbare gebürtige Hagener 77 Partien in der Oberliga Westfalen und erzielte 16 Tore.





Dazu kommen 63 Einsätze in der Niederrhein-Staffel der Oberliga für Rot-Weiß Oberhausen II, den ETB Schwarz-Weiß Essen und FC Kray (17 Tore). Zudem sammelte Bulut Erfahrung in der dritten und vierten türkischen Liga.

Sein letztes Spiel für den ASC vor seiner Verletzung bestritt er Ende Oktober des letzten Jahres. Spätestens ab dem Sommer will Bulut wieder angreifen - bei Türkspor.

Neben Tomasello, der vom RSV Meinerzhagen kommt, ist Bulut die zweite hochkarätige Verstärkung. Mit Emir Hajdari wechselt außerdem ein junges Talent vom Bezirksligisten DJK TuS Körne zu den Dortmundern.