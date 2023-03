WL 2: Trotz „schlechtester Halbzeit des Jahres“ - Brünninghausen deklassiert Wanne-Eickel

Mit dem 6:1-Erfolg über Wanne-Eickel setzt der FC Brünninghausen ein Ausrufezeichen. Im Kampf um den Titel in der Westfalenliga 2 will Rafik Halim keine Punkte liegen lassen.

Am 22. Spieltag der Westfalenliga 2 konnte sich der FC Brünninghausen mit 6:1 gegen den DSC Wanne-Eickel durchsetzen. Brünninghausen steht damit acht Spieltage vor dem Ende weiter an der Tabellenspitze, Wanne-Eickel verpasst die Gelegenheit sich von den Abstiegsplätzen entscheidend abzusetzen.

In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften ein ausgeglichenes Spiel. Dietrich Liskunov (18.) brachte die Gastgeber zunächst mit der ersten echten Torchance in Führung. Doch Wanne-Eickel ließ nicht nach und so konnte Benjamin Teichmöller (35.) nach einer Ecke den Ausgleich erzielen.

Nach dem Seitenwechsel lief das Spiel dann nur noch in eine Richtung. Brünninghausen drehte richtig auf und erzielte ganze fünf Tore in einer Halbzeit. Allein Florian Gondrum konnte in 26 Minuten seinen persönlichen Hattrick erzielen.

DSC-Trainer Michael Gabriel konnte sich diesen Leistungseinbruch nach der Partie nicht erklären: „Wir haben in der zweiten Hälfte alles vermissen lassen. Uns fehlte die Präsenz, die Gegentore sprechen da für sich.“

Brünninghausen: Broda, Malchrowitz, Kruse, Gondrum (78. Kim), Ziegelmeir, Brümmer (83. Schrey), El Hamassi (65. Khan), Liskunov (72. Rudnik), Tekin, Trapp (72. Trawinski), Cinar Broda, Malchrowitz, Kruse, Gondrum (78. Kim), Ziegelmeir, Brümmer (83. Schrey), El Hamassi (65. Khan), Liskunov (72. Rudnik), Tekin, Trapp (72. Trawinski), Cinar DSC: Schultz, Aydin (54. Hauswerth), Teichmöller (65. Ayaz), Basile, Strohmann, Matuszak, van der Heusen, Sdzuy, Robert, Anobian (88. Savurgan), Kampmann (65. Paradzik) Tore: 1:0 Liskunov (18.), 1:1 Teichmöller (35.), 2:1 Gondrum (49.), 3:1 Liskunov (58.), 4:1 Trapp (60.), 5:1 Gondrum (68.), 6:1 Gondrum (76.)

Rafik Halim, Trainer des FC Brünninghausen, zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft auf die erste Hälfte: „Das war mit Abstand eine der schlechtesten Leistungen in diesem Jahr. Es lief einfach gar nichts zusammen. Die Laufbereitschaft fehlte, wir haben den Ball schlecht verteilt und uns vorne nicht gut bewegt. Nach dem Seitenwechsel war es dann viel besser. “

Doch zu viel will der Trainer seine Mannschaft nach dieser Leistung nicht loben: „Wir hatten auch ein bisschen Glück, dass Wanne-Eickel sich ergeben hat. Es war nicht so, dass wir überragend gut waren, sondern Wanne hat einfach nachgelassen. So war es am Ende trotzdem ein gerechtes Ergebnis.“

Nach dem 5:4-Krimisieg in Lennestadt in der vergangenen Woche freute sich Halim über die frühe Entscheidung des Spiels: „Auch wenn die erste Halbzeit erschreckend war, sind wir froh, dass wir in den letzten Minuten nicht mehr zittern mussten.“

Im Fernduell um den Titel gegen Türkspor Dortmund dürfe man sich trotzdem keine Fehler erlauben. „Ich glaube, dass Türkspor alle neun Spiele gewinnen wird. Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen. Jetzt beschäftigen wir uns aber erstmal mit YEG Hassel, was sicherlich eine schwere Aufgabe wird.“

Am kommenden Sonntag gastiert Brünninghausen bei der Mannschaft, die Türskpor Dortmund in dieser Saison die einzige Niederlage anhängen konnte.