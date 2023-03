Westfalenliga-Spitzenreiter angelt sich Talent aus U19-Bundesliga

Der FC Brünninghausen hat zwei weitere Neuzugänge für die nächste Saison verkündet. Einer kommt aus der U19-Bundesliga.

Noch ist nicht klar, ob der FC Brünninghausen in der kommenden Saison weiterhin in der Westfalenliga an den Start gehen wird oder den Sprung in die Oberliga Westfalen schafft - auf einem guten Weg Richtung Aufstieg befinden sich die Dortmunder als Tabellenführer jedenfalls.

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit planen die Verantwortlichen derzeit den Kader für die kommende Saison. Neulich konnten sie bei zwei Neuverpflichtungen Vollzug melden. Mit Tom Alter und Emre Baris hat sich Brünninghausen zwei Talente gesichert.

Mit Alter gelang die Verpflichtung eines Youngsters aus der U19-Bundesliga West. Der 18 Jahre alte Torhüter gehört zum Kader von Preußen Münster. Er kam auf drei Einsätze in der bereits abgeschlossenen Saison, die sein Team als Absteiger beendete.

"Ich freue mich nun auf nächstes Jahr. Die Gespräche liefen gut, ich habe mich mit allen gut verstanden. Das Training hat Spaß gemacht und die Intensität war hoch", wird Alter vom Verein zu den Gründen für seinen Wechsel zitiert. "Der Teamgeist in Brünninghausen ist Spitze, die Mannschaft hat mich sofort super aufgenommen und mich einbezogen."

Derweil kommt Baris aus der U19 des TSC Eintracht. Der Stadtnachbar des FCB belegt in der A-Junioren-Westfalenliga den vierten Tabellenplatz, und Baris ist mit acht Treffern der beste Torschütze seines Teams.

Nur wenige Tage vor der Verpflichtung des Duos hatte Brünninghausen bereits ein Zeichen für die Jugend gesetzt: Die A-Jugendspieler Melih-Celik Akay, Kerim Karyagdi und Hendrik Leon werden ab Sommer fest zum Seniorenkader gehören. Darüber hinaus stehen Fabien Garando (VfR Sölde) und Kevin Mattes (Lüner SV) als Neuzugänge für die kommende Saison fest.