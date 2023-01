Westfalenliga: Tabellenführer hat Trainer-Entscheidung getroffen

Wichtige Personal-Entscheidung beim Tabellenführer der Westfalenliga 2, dem FC Brünninghausen. Die Zukunft das Trainer-Duos ist geklärt.

Im Rennen um den Aufstieg in die Oberliga Westfalen hat der FC Brünninghausen derzeit die besten Aussichten. Die Dortmunder stehen in der Winterpause an der Tabellenspitze der Westfalenliga 2. Der Vorsprung auf Türkspor Dortmund beträgt allerdings nur einen Punkt. Und auch der RSV Meinerzhagen auf Rang drei mischt noch mit - es bahnt sich ein Dreikampf um den direkten Aufstiegsplatz an.

Während also noch offen ist, in welcher Liga Brünninghausen in der kommenden Saison an den Start gehen wird, herrscht in anderer Hinsicht bereits Gewissheit. So hat das Trainer-Duo Rafik Halim und Florian Gondrum seine Zusage für die nächste Spielzeit gegeben. Das teilte der FCB kurz vor dem Jahreswechsel mit.

"Es passt einfach. Der Verein hat sich über die letzten Jahre etwas aufgebaut. Und da war es für mich klar, dass ich diesen Weg weitergehen werden", erklärt Halim seine Vertragsverlängerung. Es passe "menschlich wie sportlich einfach gut" mit Co-Trainer Jan Schneider, Torwartcoach Jan Broda sowie dem Betreuer- und Physioteam, betonte der 39-Jährige.

Und sein Kollege Gondrum, bereits seit 2012 im Verein, sagte: "Ich glaube, dass ich mich im Verein gut aufgehoben fühle, brauche ich nicht mehr betonen. Die Zusammenarbeit mit Rafik läuft überragend und wir können uns als Trainerteam so entfalten, wie wir uns das vorstellen. Das ganze Drumherum mit dem weiteren Trainerteam, Thomas Behlke (Sportlicher Leiter, d. Red.) und Reza Hassani (Teammanager, d. Red.) ist 1A. Es gibt keinen Grund, das, was wir uns aufgebaut haben, nicht weiterzuführen."





Der frühere FCB-Spieler und Halim stehen seit Ende 2019 an der Seitenlinie. Nach den zwei abgebrochenen Corona-Saisons führten sie Brünninghausen in der vergangenen Spielzeit auf den dritten Tabellenplatz. In diesem Jahr könnte es zum ganz großen Sprung reichen - wobei sich der Verein trotz Tabellenführung zuletzt noch zurückhaltend äußerte.