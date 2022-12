SSV Buer: Starke Hinrunde - aber Aufstieg ist kein Thema

In der Landesliga Westfalen 3 spielt die SSV Buer oben mit. Trotz aller Euphorie bleibt Trainer Misel Zec vorsichtig.

Die junge Truppe der SSV Buer mischt derzeit die Landesliga Westfalen 3 auf. Nach dem Ende der Hinrunde steht die Mannschaft von Trainer Misel Zec auf dem zweiten Platz und hat nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Hombrucher SV.

Dass man nun hier und da schon das A-Wort in den Mund nimmt, ist kaum zu vermeiden. Allerdings ist das in Buer kein Muss. Der Trainer legt den Fokus lieber auf andere Dinge.

Misel Zec (Trainer SSV Buer) über…

… die Hinrunde in der Westfalenliga 2: „Hätte man vor der Hinrunde zehn Leute gefragt, wo wir am Ende stehen, hätte sicherlich keiner darauf getippt, dass wir mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei stehen werden. Ich auch nicht. Wir haben so eine junge Truppe, es macht mich als Trainer einfach stolz, was sie bisher geleistet haben. Die Jungs haben eine sehr gute Entwicklung genommen, deshalb ist es nicht sehr überraschend.“ … personelle Veränderungen in der Winterpause: „Wir planen mit keinen Zugängen, es sei denn, uns verlässt ein Spieler. Dann müssen wir mal schauen. Aber unsere Zugänge werden eher aus dem Altjahrgang unserer A-Jugend kommen. Davon standen am letzten Spieltag der Hinrunde auch schon fünf im Kader.“

… die Ziele für 2023: „Wir wollen weiter arbeiten, fokussiert bleiben und den Platz halten. Wenn die Entwicklung so weitergeht und der Zusammenhalt weiter so gut ist, können wir das packen. Einen Aufstiegswunsch sprechen wir allerdings nicht aus. Das haben wir zum Anfang der Saison gemacht, als wir auch schon oben standen. Das hat den Jungs aber nicht gut getan, hat sie vielleicht nervös gemacht. Wir lassen die Kirche im Dorf, auch wenn es von der Seite des Vereins keine Einwände gegen einen Aufstieg gäbe. Wir sind aktuell voll im Soll.“

… die Vorbereitung: „Die Vorbereitung wird etwas kürzer ausfallen als in den Corona-Jahren. Aber wir haben schon ein paar Testspiele, unter anderem gegen den VfB Bottrop, organisiert. Dazu kommen dann nach die Hallenstadtmeisterschaft oder der Mitternachts-Cup. Wenn es passt, werden wir auch noch ein Trainingslager absolvieren.“