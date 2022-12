SpVgg Erkenschwick: Top-Torjäger Oerterer über die Hinrunde - "Besser geht es kaum"

Die SpVgg Erkenschwick führt die Tabelle der Westfalenliga 1 an und stellt mit Stefan Oerterer auch den Top-Tojäger der Liga. Der Stürmer blickt zurück auf die Hinrunde.

Es ist Winterpause in der Westfalenliga 1. Nach 15 Spieltagen steht die SpVgg Erkenschwick an der Spitze. Stürmer Stefan Oerterer führt dazu die Torjägerliste mit 17 Treffern an. Im RevierSport-Interview spricht der Stürmer über die starke Hinserie seiner Mannschaft, magische Pokalnächte und den persönlichen Erfolg.

Stefan Oerterer, dass die SpVgg Erkenschwick zur Winterpause so eine gute Ausgangslage hat liegt vor allem an der starken Siegesserie von acht Spielen zu Beginn. Was hat die Mannschaft am Saisonstart so stark gemacht?

"Dass wir eine gute Mannschaft haben, steht außer Frage. Die hatten wir im letzten Jahr auch schon. Speziell in den ersten Spielen war es aber so, dass wir hinten sehr, sehr gut standen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Vorne haben wir halt die Qualität um die Tore zu machen und vielleicht auch mal aus keiner Chance was zu holen. Dementsprechend hat uns das in den ersten acht Spielen nach vorne gebracht."

Mit 37 Zählern steht Erkenschwick aktuell an der Tabellenspitze. War es die perfekte Hinrunde für die Spielvereinigung?

"Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir im Dezember mit vier Punkten Vorsprung an erster Stelle stehen, dann hätte das jeder unterschrieben. Man kann jetzt über die beiden Niederlagen sprechen, die möglicherweise vermeidbar gewesen wären, aber dafür haben wir andere Spiele wie zum Beispiel in Deuten nicht unbedingt verdient gewonnen. Das gleicht sich über die Saison aus. Wir haben uns selbst ein paar Ziele gesetzt und diese als Mannschaft bis jetzt alle erreicht. Deshalb können wir glaube ich rundum zufrieden sein."

Dennoch ist noch nichts entschieden. Auch der SC Peckeloh spielt eine starke Saison und lauert vier Punkte hinter euch. Was stimmt einen in Erkenschwick zuversichtlich, dass es mit dem Aufstieg klappt?

"Klar redet der Verein immer viel von der Oberliga-Rückkehr. Wir als Mannschaft sprechen nicht darüber, dass wir unbedingt aufsteigen wollen. Klar, setzt man sich Ziele als Team und unser Tabellenplatz heißt ja, dass wir in der Hinrunde nicht ganz so viel falsch gemacht haben, aber in der Hinrunde legt man nur den Grundstein. Entscheidungen werden immer in der Rückrunde getroffen, deswegen haben wir im Prinzip noch nichts gewonnen."

Neben den Erfolgen in der Liga gab es auch Siege über Rot Weiss Ahlen (5:3 n.E.) und Preußen Münster (5:4 n.E.) im Westfalenpokal. Was waren diese Spiele für Erlebnisse?

"Wenn man als unterklassige Mannschaft gegen einen Regionalligisten spielt, ist man vielleicht nochmal ein bisschen motivierter als gegen andere Mannschaften. Ich glaube, gegen Ahlen haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Gegner großartig Torchancen hatte. Klar, Elfmeterschießen ist immer eine Glückssache. Über das Spiel gegen Preußen wurde natürlich viel geredet. Wenn man die Bilder und Videos im Nachgang sieht und man da den letzten Elfmeter verwandelt, was da für eine Ekstase in Erkenschwick war. Allein, dass man gesehen hat, es waren fast 3000 Zuschauer im Stadion an einem Mittwochabend, das macht natürlich Bock. Solche Spiele wünscht man sich häufiger, aber da ist der Verein noch ein bisschen von entfernt."

Persönlich waren Sie in 15 Ligaspielen 17-mal erfolgreich. Könnte es aktuell überhaupt besser laufen?

"Ich habe schon immer gesagt, dass ich mir vor einer Saison keine gewisse Toranzahl als Ziel setze. Das habe ich dieses Jahr auch nicht. Wie es läuft, besser geht es eigentlich kaum. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie zehn Hochkaräter verknallt. Es hätten vielleicht sogar noch drei, vier Tore mehr sein können. Aber am Ende des Tages zählt, dass wir Spiele gewinnen und wer die Tore schießt, ist mir egal. Ich würde mir eher wünschen, dass ein paar andere Spieler bei uns auch noch treffen würden (lacht)."