Westfalia Herne treibt die Pläne für den Neuaufbau in der Westfalenliga weiter voran. Für die Sturmspitze ist ein bekanntes Gesicht aus der Oberliga Niederrhein gekommen.

Boran Sezen hat sich dem Neu-Westfalenligisten Westfalia Herne angeschlossen. Das hat der Verein bekanntgegeben. In der abgelaufenen Saison war Sezen noch beim FSV Duisburg aktiv, wo er in 30 Pflichtspielen 19 Tore erzielte und drei Vorlagen lieferte.

Für den Oberliga-Absteiger vom Schloss Strünkede ist dieser Transfer ein echter Coup auf dem Weg zum Neuanfang in der Sechstklassigkeit. Sezen wurde bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Dort schaffte der 27 Jahre alte Stürmer im Sommer 2016 final auch den Sprung in die erste Mannschaft. Dort hielt es ihn allerdings nur noch ein halbes Jahr.

Im Winter 2017 schloss er sich dem TSV Meerbusch an, für den er in 26 Pflichtspielen neunmal traf und vier Vorlagen gab. Im Winter 2018 ging es weiter zum FSV Duisburg, dem er, mit Ausnahme eines halbjährigen Abstechers zur Spvgg Sterkrade Nord in der Hinrunde der Saison 2021/22 blieb er dem FSV seitdem auch treu. Insgesamt stehen für Sezen dort 61 Pflichtspiele, 34 Tore und 16 Vorlagen zu Buche.

Herne war in der vergangenen Saison als abgeschlagener Tabellenletzter aus der Oberliga Niederrhein abgestiegen. Schon nach der regulären Hinrunde standen gerade einmal sechs Punkte zu Buche. Auch in der Abstiegsrunde gelang die Wende nicht mehr. Am Ende standen neun Zähler auf dem Konto. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz betrug 27 Zähler.