Der Aufstieg des TuS Bövinghausen in die Oberliga Westfalen ist perfekt. Kevin Großkreutz feierte das Werk mit einem emotionalen Instagram-Post.

Der TuS Bövinghausen spielt 2022/2023 in der Oberliga Westfalen. Dank eines Patzers von Verfolger TuS Hordel machten die Dortmunder um Weltmeister Kevin Großkreutz am Donnerstag ohne eigenes Mitwirken den Aufstieg klar.

Dabei spielte Bövinghausen vor vier Jahren noch in der Kreisliga A. Entsprechend emotional zeigte sich Ex-Profi Großkreutz, der sich dem TuS im Januar 2021 anschloss und in dieser Saison in 30 Spielen vier Tore und zwei Vorlagen beisteuerte.

„Wir haben es geschafft, Aufstieg in die Oberliga. Riesen Respekt an unsere Trainer und die Mannschaft - ihr habt es EUCH verdient“, ließ der 33-Jährige mit einer Vielzahl an Emojis auf Instagram nun verlauten. Dabei hatte Großkreutz auch Worte für die Kritiker übrig.

„Solche Aussagen wie 'das ist keine Mannschaft', 'die packen das nicht' und so weiter: Niemand kennt uns, denn wir haben zusammengehalten und sind immer ruhig geblieben. Das ist einfach der verdiente Lohn. Danke an diese Mannschaft. Danke an unseren Präsidenten. Danke an alle Fans und den ganzen Leuten drumherum“, betonte er.

Großkreutz äußerte in der Folge noch seinen „fetten Respekt“ für die Gegner in der Westfalenliga 2, die sich immer fair verhalten hätten und auch im Anschluss einem gemeinsamen Bierchen selten abgeneigt waren.

Nach dem Aufstieg von der Couch aus, möchte der ehemalige Profi von Borussia Dortmund nun auf dem Rasen feiern. „Jetzt wollen wir am Samstag trotzdem alles raushauen und nach dem Spiel gemeinsam es mit euch krachen lassen. Wäre super, wenn ihr alle vorbei kommt“, sagte er.

Dann trifft der TuS Bövinghausen um 18.30 Uhr auf SpVg. Hagen.