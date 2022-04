Kevin Großkreutz: Herzensbotschaft an die Fans des BVB, 1. FC Köln und Stuttgart

Derzeit kämpft Kevin Großkreutz mit dem TuS Bövinghausen um den Oberliga-Aufstieg. In seiner Freizeit schaut er bei seinen alten Klubs vorbei - dabei erfährt er viel Zuspruch.

236 Mal lief Kevin Großkreutz für Borussia Dortmund auf, 28 Mal für den VfB Stuttgart. Für den 1. FC Köln gar nicht, doch der ehemalige Nationalspieler betonte immer wieder gerne, wie sehr ihm auch der FC ans Herz gewachsen sei. Speziell nach dem Derbysieg der Kölner gegen Bayer Leverkusen (2:0), durch den der BVB 2011 Deutscher Meister wurde.

Jetzt gab es eine Liebeserklärung von Großkreutz, der aktuell mit seinem Klub TuS Bövinghausen vor dem Aufstieg aus der Westfalenliga II in die Oberliga Westfalen steht. Denn in den letzten Tagen und Wochen besuchte er einige Stadien, er war auf der Südtribüne in Dortmund, mit Köln im Gästeblock unterwegs und in Stuttgart.

Dabei zeigte sich der Weltmeister von 2014 volksnah, er mischte sich unter die Anhänger und bekam ausschließlich positives Feedback. Für das er sich nun via Instagram bedankte: "Es ist mir manchmal schon unangenehm wie herzensgut IHR zu mir seid… Ich werde umarmt, jeder gibt mir die Hand, es werden 1000 Fotos gemacht, alle möchten mir ein Bier ausgeben und ihr freut euch einfach vom Herzen… Es macht mich wirklich unheimlich stolz und ich werde EUCH immer dankbar sein."

Sollte in Kürze der Oberliga-Aufstieg perfekt sein, wird er auch bei den Fans aus Bövinghausen ein Stein im Brett haben. 14 Punkte beträgt der Vorsprung (Konkurrent TuS Hordel hat zwei Spiele weniger). Am Donnerstag kann er gegen Concordia Wiemelhausen (19 Uhr) den nächsten Schritt zum Aufstieg machen.