TuS Bövinghausen: Großkreutz-Klub mit Machtdemonstration gegen Dröschede

Ligaprimus TuS Bövinghausen unterstrich am 25. Spieltag der Westfalenliga 2 die eigenen Aufstiegsambitionen und fertigte die Gäste vom FC Borussia Dröschede mit 7:0 (4:0) ab. Durch den Heimerfolg bleiben die Dortmunder unter der Leitung von Cheftrainer und Ex-BVB-Spieler Sebastian Tyrala unangefochtener Tabellenführer und dürfen weiterhin mit beiden Augen Richtung Oberliga schielen.

Den Anfang des Schützenfestes machte TuS-Angreifer Marko Onucka in der 21. Spielminute mit einem starken Kopfballtor. Kurze Zeit später schlenzte Kevin Großkreutz einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum, welcher dann von Maurice Haar per Fußspitze in das Tor der Dröscheder befördert wurde.

Onucka sollte vor der Pause noch einen Doppelpack schnüren, ehe Andre Witt das zwischenzeitliche 4:0 markierte. Obendrauf bewies Bövinghausens Trainer Tyrala ein glückliches Händchen bei den Einwechslungen: Mannschaftskapitän Sebastian Mützel traf in der zweiten Hälfte doppelt, ehe der ebenfalls eingewechselte Eyüp Cosgun kurz vor Schluss den Endstand von 7:0 besorgte.

„Wir haben viele gute Spieler im Kader und es ist vor jedem Spiel schwierig auszuwählen, wer am Ende auf dem Platz steht. Natürlich ist es schwer den Spielern zu sagen, dass sie nicht von Anfang an spielen. Alle haben das Zeug dazu, in jeder Westfalenliga-Truppe zu bestehen. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich solche Spieler bringen kann, falls es mal nicht so läuft”, erklärte Tyrala in Bezug auf die Ein- und Auswechslungen.

TuS Bövinghausen: Seifried - Großkreutz, Haar, Bingöl, Witt (Thier 59.) - Schmeling (Watanabe 59.), Anan (Mützel 46.), Rößler, Dzaferoski - Onucka (Cosgun 69.), Heric Seifried - Großkreutz, Haar, Bingöl, Witt (Thier 59.) - Schmeling (Watanabe 59.), Anan (Mützel 46.), Rößler, Dzaferoski - Onucka (Cosgun 69.), Heric FC Borussia Dröschede: Heberlein - Heesmann, Wodniok, Gözütok (Sarisoy 46.), Ünlü - Kassim, Urumis, Schäfer, Hiller - Nweke, Topcu (Kempny 63.) Tore: 1:0, 3:0 Onucka (21., 37.), 2:0 Haar (29.), 4:0 Witt (45.+2), 5:0, 6:0 Mützel (55., 56.), 7:0 Cosgun (90.) Schiedrichter: Nils Hasse

Trotz des hohen Ergebnisses erwies sich Dröschedes Cheftrainer Torsten Garbe auf der anderen Seite als fairer Verlierer und lobte im gleichen Zug die Mentalität seiner Mannschaft, da die Elf aus Dröschede nach Aussagen des Trainers die Partie erhobenen Hauptes zu Ende gespielt habe.

„Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, wir waren einfach unterlegen. Der Gegner war einfach viel besser als wir und deshalb haben wir das Spiel auch in dieser Höhe verdient verloren. Wir sind in der zweiten Halbzeit nicht auseinandergebrochen und werden die Partie jetzt schnell abhaken”, erklärte Garbe.

In Bezug auf den weiter zu bestreitenden Abstiegskampf ergänzte der 43-Jährige: „Wir spielen nicht jede Woche gegen Bövinghausen. Es werden auch noch Mannschaften kommen, mit denen wir mithalten können und wir werden weiterhin versuchen die Punkte zu sammeln.”

“Richtiger und wichtiger Schritt”

Bövinghausens Trainer und Ex-Profi Tyrala zog nach dem Schlusspfiff ein positives Fazit über den Spielverlauf: „Das Ergebnis spricht für sich, das haben die Jungs gut gemacht. Wenn man sieben Tore schießt, ist meistens alles gut. Das war ein nächster richtiger und wichtiger Schritt und wir sind sehr zufrieden.”

Am kommenden Spieltag geht es für den TuS Bövinghausen zum SV Concordia Wiemelhausen. Dröschede empfängt zuhause den FC Iserlohn.