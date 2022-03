TuS Bövinghausen: Trainer Tyrala freut sich auf den Derby-Kracher

Am Samstagabend (18 Uhr) empfängt der TuS Bövinghausen in der Westfalenliga 2 den SV Wacker Obercastrop zum Lokalderby.

Vor dem Heimspiel gegen den SV Wacker Obercastrop, grüßt der TuS Bövinghausen von der Tabellenspitze der Westfalenliga 2 mit 46 Punkten aus 20 Spielen und acht Zählern Vorsprung auf Rang zwei. Die Gäste aus Obercastrop, stehen derzeit bei 26 Punkten auf Rang zehn. Während die Bövinghausener in diesem Jahr noch ungeschlagen sind und zehn Punkte aus vier Spielen sammeln konnten, hat der SVW erst einen Sieg im neuen Jahr verzeichnet und zudem die vergangenen beiden Spiele verloren. Die beiden Klubs sind also sportlich weit voneinander entfernt, geografisch gesehen, trennen sie aber nur knapp fünf Kilometer und eine Stadtgrenze voneinander.

Der Trainer des TuS Bövinghausen, Sebastian Tyrala, blickt dem Duell mit Vorfreude entgegen und sagt: „Ich freue mich auf das Derby hier an der Stadtgrenze. Es wird richtig krachen und mit Sicherheit werden auch viele Zuschauer anwesend sein.“ Weiter ergänzt er: „Es spielt keine Rolle, dass Obercastrop die vergangenen beiden Spiele verloren hat, wir werden auf einen starken Gegner treffen.“

Der Kader soll vergrößert werden

Mit Blick zur kommenden Saison, in der die Dortmunder sehr wahrscheinlich in der Oberliga Westfalen antreten dürfen, plant der Ex-Profi einen großen Teil des Kaders beizubehalten. Dazu sagt er: „Wir möchten den Kader in der kommenden Saison etwas vergrößern, auch wenn schon einige Neuzugänge feststehen, wird dahingehend noch etwas passieren.“ Aus den Ambitionen wird in Bövinghausen kein Geheimnis gemacht, sobald der Aufstieg gelungen ist, möchte der TuS auch in der Oberliga angreifen und um den Aufstieg in die Regionalliga West mitspielen.

Dazu wurden bereits im vergangenen Sommer und auch im Winter hochkarätige Verstärkungen an Land gezogen. Mit dem ehemaligen Dortmund-Profi hat man nun zudem einen Coach, der die Jungs von seinen eigenen Erfahrungen profitieren lassen kann. Er selbst sagt dazu: „Es ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, aber ich kann auf jeden Fall vieles teilen, weil ich selbst Höhen und Tiefen im Fußball erlebt habe. Deswegen hilft es mir im Umgang mit den Spielern sicherlich weiter, aber ich möchte mich als Trainer auch immer verbessern und dazulernen.“

Um den nächsten Schritt Richtung Oberliga-Aufstieg zu gehen, muss die Tyrala-Elf am Samstagabend wieder abliefern. Personell kann der Trainer dabei auf fast alle Spieler zurückgreifen, einzig der Einsatz von Andre Witt ist aktuell nach überstandener Corona-Infektion noch fraglich.