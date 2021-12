TuS Bövinghausen: Vierter Neuer - Großkreutz-Klub gibt Gas

Der TuS Bövinghausen lässt keine Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen. Der Aufstieg in die Oberliga Westfalen muss her. Vier Neue wurden im Winter bereits verpflichtet.

In der Westfalenliga II macht der TuS Bövinghausen keine halben Sachen. Der Aufstieg in die Oberliga Westfalen soll her, der Kader, der mit ehemaligen Bundesliga-Spielern wie Kevin Großkreutz oder David Odonkor bereits prominent besetzt ist, wird neu justiert. Für den Fall des Aufstiegs in die 5. Liga werden bereits jetzt Vorgriffe getätigt. Hierbei kommen vor allem Spieler, die noch unter 25 Jahren sind, denn Erfahrung hat der Kader mit Großkreutz, Odonkor, Marko Onucka oder Sebastian Mützel zu Genüge. Was noch auffällt: Vor allem in der Offensive wird nachgebessert. Vor den Weihnachtstagen wurden bereits die Transfer von Ervin Catic (24 / Linksaußen von RW Erfurt), Ilias Anan (26 / Rechtsaußen von RW Ahlen) und Elmin Heric (20 / Mittelstürmer von der Zweitvertretung der Go Ahead Eagles) eingetütet. Nun kommt der nächste Angreifer. Vom Ligakonkurrenten FC Brünninghausen wechselt Mittelstürmer Jonas Telschow (21) nach Bövinghausen. Auf der Facebookseite des TuS heißt es: "Mit Jonas verpflichten wir einen der Topstürmer der Westfalenliga. Er ist eiskalt vor dem Tor und bringt eine unheimliche Schnelligkeit mit - wir wollen seine Fähigkeiten bei uns noch weiter verbessern und sind sehr glücklich, dass er unseren TuS kommende Saison verstärken wird!" In der laufenden Saison hat er in 15 Partien zwölf Treffer erzielt. Damit liegt er auf Rang drei der Torschützenliste. Beim TuS wäre er der beste Schütze, denn Mützel liegt im internen Ranking der Bövinghausener mit neun Toren auf Platz eins.

